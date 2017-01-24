【環球時報綜合報導】烏克蘭最高拉達(議會)近日將審議一份「國家語言法案」。法案規定，烏克蘭語應成為烏社會生活和工作中大部分領域里必須使用的語言，違者將被處以罰款。有分析稱，這是「要消滅俄語」，是新一輪反俄行為。俄政治家認為，烏議會的新法案是「語言的種族滅絕」，將讓烏克蘭發生新分裂。

據俄《報紙報》22日報導，該法案草案由33名來自不同黨團的烏克蘭議員提出。法案規定，在烏克蘭的幼兒園、中小學和大學里必須使用烏克蘭語教學;使用俄語溝通或者教學，都將被處以罰款。此外，服務業、媒體和出版業以及文化領域都禁止使用俄語，所有在烏克蘭拍攝的電影只能使用烏克蘭語，其他語言的文藝演出必須配上烏克蘭語字幕。如違反，對普通公民的罰款是130至260美元，對國家機關和政府預算部門將處以200美元罰款，對媒體的罰款則是260美元起。

俄《觀點報》援引基輔政治研究和衝突中心主任米哈伊爾·波戈列賓斯基的話分析，根據這一法案，俄語將被完全排除在烏社會生活的各個領域，俄語廣播、電視全在禁止之列。烏克蘭政治家魯斯蘭·博爾特尼科也表示，這一法案將讓國家陷入動蕩中，引發烏社會的新衝突。

「烏議會正在給自己挖坑。」俄聯邦委員會國際事務委員會第一副主席德扎巴羅夫表示。據俄塔社23日報導，俄議員弗朗茨·克林采維奇將烏議會的做法稱為「語言的種族滅絕法案」。他說：「這項法案的本質是針對俄語的『大屠殺』。這是烏民族主義者的狂熱行為，通過這一法案將讓烏克蘭徹底失去頓巴斯地區，這一地區多數居民為俄語居民。」據統計，頓巴斯地區90%以上的居民講俄語。俄獨立記者阿薩福夫稱，烏議員此舉就是要消滅俄語，將它從國家社會生活中徹底清除，這是新一輪「反俄行為」。(柳玉鵬)