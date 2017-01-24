白宮幕僚團隊成員舉行宣誓就職儀式。

【環球時報駐美國特約記者 孫衛赤 環球時報特約記者 陶短房 甄翔】美國新總統特朗普和副總統彭斯22日下午見證了新一屆白宮高級幕僚團隊的宣誓就職儀式。據美媒報導，當天宣誓就職的特朗普幕僚團隊成員30人，其中包括5名最核心成員——白宮辦公廳主任、即幕僚長賴斯·普里巴斯，總統國家安全事務助理邁克爾·弗林，總統首席顧問斯蒂芬·班農、凱莉安·康威以及賈里德·庫什納。由於白宮高級人員無需參議院通過，他們就職后開始著手工作。

新任白宮幕僚長賴斯·普里巴斯，此前長期擔任共和黨全國委員會主席，是共和黨內部搞黨務的工作老手，深諳華府政治圈的運作。《紐約時報》評論稱，普里巴斯是個善於應對各種政治困難生存下來的老手，雖然他從未擔任過任何重要的政府部長職務，但通過為共和黨吸收政治捐款積累起了強大人脈，組織工作搞得相當出色。特朗普給人「任性而反覆無常」的印象，但普里巴斯作為白宮幕僚長表現得穩重踏實。《華盛頓郵報》稱，特朗普能出乎幾乎所有人的意料當選美國總統，普里巴斯功不可沒。

總統國家安全事務助理邁克爾·弗林跟他的老闆特朗普一樣，是個爭議頗多的人物。弗林是民主黨人，卻在選戰中一直跟特朗普站在同一戰線上。他嚴厲批評穆斯林，甚至在推特上發帖稱「對穆斯林的恐懼是理性的」。對外關係上，弗林曾表示可以把土耳其頗具爭議的宗教學者居倫引渡給土方，並倡議跟俄羅斯建立建設性關係。

彷彿這些爭議性觀點還不夠引爆美國社會，美國《華爾街日報》又在弗林宣誓就職的22日當天曝光，聯邦調查局、中央情報局等美國情報機構對弗林跟俄羅斯政府的關係進行了調查。一項曝光的內幕顯示，就在去年12月29日，時任總統奧巴馬宣布對俄官員實施一系列制裁措施的當天，弗林與俄駐美大使通了5次電話。目前不清楚美情報機構對弗林的調查是否發現「弗林與俄方接觸存在違法行為」。但弗林因此成為白宮團隊中第一個被調查的人。

另一個被關注的「問題人物」是總統首席顧問班農，他還有一個「白宮首席戰略師」的頭銜。據美國彭博社披露，加入特朗普競選團隊之前，班農是極右新聞網站布賴特巴特新聞網的創辦人。在他的帶領下，布賴特巴特新聞網成了美國「另類右翼運動」的龍頭媒體。該運動反對多元文化，堅持「白人至上」。據悉，班農還曾利用其新聞平台專門發表一些譴責溫和派、左翼政客的言論，另外還對女性、女權主義支持者、穆斯林進行言語攻擊。彭博社將他稱之為「美國最危險的政治人物」。

不過，一些與班農較為親近的人士則為他辯護。當選總統首席顧問的凱莉安·康威認為，班農是個「十分出色的謀略家」，人們應該以全面的視角來看班農。她說，「班農擁有哈佛商業學位，是一位海軍軍官，還在娛樂行業獲得了成功」。

白宮首席顧問凱莉安·康威是資深政治活動家和評論家，本人經營著一家民調公司。去年8月，康威成為特朗普競選團隊經理，協助班農開展選戰工作。班農和康威都是輔佐特朗普從選戰一路走來的主要助手，所以兩人成為特朗普的總統首席顧問，「水到渠成」。

庫什納作為特朗普女婿的特殊身份，使其成為白宮高級幕僚中「最高光的一個」。雖然這種裙帶關係受到廣泛質疑，但特朗普堅持「舉賢不避親」，甚至說「如果他不行，還有什麼人行」。《紐約客》雜誌評論稱，為出任白宮高級幕僚，「第一女婿」庫什納辭去了家族房地產公司和在線媒體「紐約觀察家」的首席執行官職務。有媒體稱，庫什納的猶太背景，預計將成為特朗普與以色列總理內塔尼亞胡溝通的橋樑。？？？

英國《太陽報》分析稱，特朗普的白宮幕僚團隊需要在各個方面為特朗普「補缸」，因此必須和他親密、熟悉，必須儘快進入角色。英國《每日郵報》稱，接下來幾周，特朗普將密集會晤許多來自世界各地的領導人和政要，在政府部長班子成員提名通過緩慢的情況下，他在最初這些忙碌的時間里，將不得不高度依賴這些白宮幕僚們。