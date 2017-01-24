【環球時報駐印度特派記者 苑基榮 環球時報特約記者 任重】印度國大黨22日宣布與印度北方邦最大政黨——印度社會主義黨結盟成功，國大黨主席索尼婭·甘地之女普里揚卡·甘地在其中發揮重要作用受到格外關注。有印媒稱，這預示著普里揚卡的「政治啟動」，連國大黨元老阿扎德都非常感謝普里揚卡在與社會主義黨的「棘手談判」中起到的重要作用。

目前，印度正在進行「五邦選舉」，這五個邦是印度比較大的邦，其選舉進程關係到2019年大選。其中，北方邦是重中之重，擁有2億人口，歷來是各黨派爭奪重點，所以國大黨與社會主義黨政治結盟顯得至關重要。

《印度時報》23日稱，這是普里揚卡第一次直接和公開擔任主導角色，這對於國大黨和尼赫魯-甘地家族來說尤為重要。之前，普里揚卡的名字被提及，多是為哥哥、印度國會議員拉胡爾·甘地處理其辦公室的後台事務以及他們選區的事務。

英國廣播公司稱，國大黨長期依賴尼赫魯-甘地家族，當年他們推出拉胡爾·甘地與現任總理莫迪對陣，結果慘敗。就連在拉胡爾自己的選區內，人們對他的反應都非常平淡。有分析稱，拉胡爾與其他各大黨派的強勢領導人相比，「差得太遠」。印度歷史學家拉馬錢德拉·古哈認為，拉胡爾是「甘地家族中第一個無法贏得廣泛社會尊重的成員，他甚至無法贏得國大黨成員的尊重」。印度《金融快報》稱，由於拉胡爾無力挑戰莫迪，妹妹普里揚卡被國大黨推到了前台。

「一頭短髮的普里揚卡難道是印度的黛安娜王妃？ 印度《商業標準報》報導說，普里揚卡1972年出生在新德里。12歲時，祖母英迪拉·甘地遇刺身亡;19歲時，父親拉吉夫·甘地遇刺身亡。在許多印度民眾眼中，普里揚卡與其祖母、已故總理英迪拉·甘地有著相似之處——體態優美，英姿颯爽，頗具領袖風采又深得普通大眾的喜愛。據說，當年英迪拉·甘地談起這個小孫女時曾說過：「總有一天，她會讓印度人民忘記我。」印度歷史學者利茲萬·凱澤爾認為，普里揚卡與拉胡爾不同，她「與上層人物頻繁接觸，又與普通民眾走得很近」。

不過，也有印度分析人士認為，「如今的時代早就不是家族政治的時代了」，現在各政黨領導人都是從基層摸爬滾打出來的。國大黨能否依靠「甘地家女兒」重掌朝綱，實在很難說。