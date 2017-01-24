【環球時報記者 邢曉婧 郭芳】「日本一小撮人越是急於將歷史罪行『清零』，越激發『重啟』這段記憶。這些人的倒行逆施已經引起了中國民眾的強烈憤慨。」在23日的例行記者會上，外交部發言人華春瑩在回答《環球時報》記者提問時，再次批評日本右翼否認南京大屠殺的言論。

日本APA酒店因在客房放置其社長撰寫的否認南京大屠殺的書籍，激起中韓兩國民眾憤怒。然而21日，APA酒店社長元谷外志雄首次對外回應此事稱，不會撤掉這些書籍，「幾個月後人們就會忘記發生什麼事情」。22日，日外相岸田文雄也為其站台稱，「過度聚焦於2000年日中歷史的一個時期看來恐怕是不行的」。對此，華春瑩23日表示，日本政府不應該以所謂的「言論自由」為藉口推卸責任，更不應該以所謂「過度聚焦歷史」的說法誤導民眾。

據日本《朝日新聞》23日報導，日本名古屋市市長河村隆之當天在記者會上針對APA酒店一事表態稱，放在酒店客房內的書籍「別管什麼內容，沒什麼大不了的」。他還妄稱「沒有所謂的南京大屠殺」，「如果真的屠殺了30萬市民，那麼必須到南京跪地道歉。如果沒有做，則必須反駁。」河村曾在2012年2月發表否定南京大屠殺的言論，原本與名古屋市結為友好城市的南京市隨後宣布停止兩市官方交往。

日本首相安倍晉三則公然為閣僚「拜鬼」站台。據共同社報導，安倍23日在眾議院就防衛相稻田朋美去年年底參拜靖國神社一事表示，「祈禱亡靈的冥福是自然的，對於閣僚以私人身份的參拜，政府不應插手」。