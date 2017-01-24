【環球時報駐德國特約記者 青木】「訓斥代替開除!」德國《明鏡》周刊23日報導說，儘管公開發表顛覆德國歷史觀的言論，德國右翼民粹主義政黨——德國選擇黨地方負責人赫克周一仍未被開除，黨內高層只是對他啟動「懲罰措施」。這一決定引發德國輿論的批評潮。

44歲的赫克之前是一名中學老師，現為德國選擇黨圖林根州議會黨團主席。本月17日，他在德累斯頓對青年黨員講話時，聲稱「德國是世界上唯一一個將一座恥辱紀念碑建在首都中心地帶的國家」。赫克所謂的「恥辱」就是位於柏林勃蘭登堡門附近的歐洲猶太人大屠殺紀念碑。他還稱，德國戰後的歷史觀「尤其可笑」，讓德國人認為自己是「被征服的民族」，他認為「反思歷史的政策必須180度轉變」。

赫克的言論一出，受到德國輿論的強烈譴責。德國副總理加布里爾在臉譜上寫道，赫克的立場「令人震驚」，德國「永遠不能對這類煽動性言論聽之任之」，「正是因為承認歷史，德國才在世界受到尊重」。德國社民黨副主席施特格納指出，赫克發表了「仇視性煽動言論」，在德國屬於「違法」。綠黨主席要求德國選擇黨向猶太人道歉。德國教師協會也震驚這位曾擔任過教師的政客「如此缺乏歷史知識」，認為他不再符合教師和公務員的標準。

面對如潮的批評，德國選擇黨高層試圖與赫克劃清界限，稱他「一意孤行」傷害了德國選擇黨，計劃將其開除出黨。23日，德國選擇黨開會討論赫克言論對該政黨的負面影響，並投票決定赫克的去向。結果，該黨以10票讚成、3票反對，啟動對他實施「懲罰措施」。德國選擇黨辯稱，理論上，「懲罰措施」只是一個警告，最後他有可能被開除出黨。

德國新聞電視台認為，德國選擇黨的決定是「一種恥辱」。這說明該黨存在嚴重歪曲的德國歷史觀。如果德國選擇黨在大選中獲勝，受國際承認的德國歷史觀可能改變，「這是非常危險的信號」。《圖片報》的調查顯示，61%的德國人要求將赫克開除出黨。德國司法部長也警告稱，赫克的右翼歷史觀展示了德國選擇黨的極右翼面孔，該黨正在成為「新納粹分子的政治家鄉」。