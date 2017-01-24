【環球時報記者 李曉驍 環球時報駐德國特約記者 青木】「你很快會去中國嗎？」「當邀請我時。他們知道的。」22日，羅馬教皇方濟各接受西班牙《國家報》採訪，做出的這番表態引起媒體關注。在中國外交部23日的記者會上，有記者就此提問「中方是否願邀請教皇訪華？」外交部發言人華春瑩表示，對於中梵關係，中方的立場是一貫的、明確的。中方對中梵改善關係抱有誠意，併為此作出了不懈努力。雙方保持暢通、有效的接觸對話渠道。我們願與梵方共同努力，相向而行，推動建設性對話和雙方關係改善進程不斷取得新進展。

《國家報》的專訪中還問到「梵蒂岡是否不久就會與中國建立外交關係？」方濟各表示，事實上，梵蒂岡的一個工作組多年來一直與中國保持接觸，雙方每三個月舉行一次會談，會談的地點在北京和梵蒂岡兩地交替進行，雙方也進行了多輪對話。他稱，兩三個月前，梵蒂岡博物館展覽在北京成功舉行，明年有關中國博物館等內容的展覽也會來到梵蒂岡。？？？？？？？？

在採訪中，被問到如何評價美國新總統特朗普時，方濟各稱「我不喜歡預先評判他人，我們要看的是他如何去做」。他說，我們正處於第三次世界大戰的邊緣。他擔心的是財富分配不均。移民必須被整合，而不是形成貧民窟。

另據西班牙COPE電台22日報導，在中國農曆新年即將來臨之際，教皇方濟各向包括中國在內的東方國家表達新年祝願：「我誠摯祝福他們的家庭，希望他們彼此尊重、加強交流、相互無私地照顧對方。」德國教堂廣播電台23日稱，教皇向中國、越南等國人民送上新年祝福。中國和越南都沒有與梵蒂岡建立正式外交關係。但農曆新年前教皇送上問候，已經成為一個傳統。這被看作是教皇的一種善意。

「從未這麼近」，德國《南德意志報》指出，梵蒂岡和北京的關係在過去幾個月里從未有過如此親近的時刻。儘管雙方還未就中國大陸主教任命問題達成最終協議。原來預計，北京和梵蒂岡可能會在去年11月初就這一問題達成一致，但現在已經錯過了這個時間點。奧地利福音網23日稱，方濟各曾多次表達希望前往中國的願望，現在這種願望達成的可能性正在增加。前不久，梵蒂岡與中國代表進行秘密會面，就雙方「最艱難的問題」達成共識。有分析人士認為，中國方面已經展示更多的靈活性。

德國新聞電視台23日指出，教皇訪華的日子，應該是中國和梵蒂岡簽訂協議的日子。如果雙方建立外交關係，對宗教界是一個大的好消息，有利於擴大梵蒂岡的影響力。