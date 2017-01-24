【環球時報綜合報導】由菲律賓財政部長多明格斯等五位部長級官員組成的菲高規格代表團23日和24日訪問中國，中國商務部部長高虎城當天與菲代表團舉行會談，確定了首批價值37億美元的民生項目。路透社23日稱，這是菲律賓代表團兩天訪華行程中的第一次成果宣布。

《菲律賓每日問詢者報》23日稱，菲代表團此次訪問旨在落實兩國領導人2016年就雙邊經貿合作達成的共識，特別是投資和貿易。中國此前承諾向菲律賓投資150億美元。路透社稱，去年10月杜特爾特訪華，為兩國構建新的「商業聯盟」鋪平道路。23日，當被問及菲政府代表團訪華「是否將談及南海問題」時，華春瑩表示，專業領域部長代表團訪華主要是探討中菲在經貿、基礎設施及能源等領域開展務實合作。

新加坡《聯合早報》23日稱，此次中菲雙方會談的一大重點是商定兩國經貿合作六年發展規劃，確定優先合作項目，並就合作項目規程進行商談。此前已經中斷5年多的中菲經貿聯委會第28次會議將在2月召開。路透社稱，多明格斯23日盛讚中國在基礎設施領域取得的成績。在被問及美國總統特朗普的經濟政策是否影響中菲商貿關係時，他說「找到好朋友更重要」。多明格斯說，美國的新政策不能確定，「但我相信，菲律賓重新面向自己的鄰居，是非常聰明的決定」。(王逸)