據香港媒體報導，利物浦有望參加今夏的英超亞洲杯比賽，而屆時上海上港將獲得和利物浦交鋒的機會。

根據慣例，英超亞洲杯將由四支球隊參加，包括三支英超球隊和一支東道主球隊。

《南華早報》報導，今年的英超亞洲杯將分為香港站和上海站，除了利物浦外，另一支確定參賽的英超球隊將是南安普頓。香港站的參賽隊是港超的冠軍，而上海站參賽隊則是上海上港。

（卡拉斯）