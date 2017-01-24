港媒曝上港將出戰英超亞洲杯 有望過招利物浦北京新浪網 (2017-01-24 03:42)
上港有望對陣利物浦
據香港媒體報導，利物浦有望參加今夏的英超亞洲杯比賽，而屆時上海上港將獲得和利物浦交鋒的機會。
根據慣例，英超亞洲杯將由四支球隊參加，包括三支英超球隊和一支東道主球隊。
《南華早報》報導，今年的英超亞洲杯將分為香港站和上海站，除了利物浦外，另一支確定參賽的英超球隊將是南安普頓。香港站的參賽隊是港超的冠軍，而上海站參賽隊則是上海上港。
（卡拉斯）
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