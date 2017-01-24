詹啟賢

【環球時報綜合報導】民進黨和蔡英文在台灣島內支持度的江河日下，讓國民黨大佬看到了「東山再起」的機會，曾被視作燙手山芋的國民黨主席位子，轉眼間變成炙手可熱的香餑餑。繼國民黨現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前「副總統」吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜之後，23日，國民黨前副主席詹啟賢也正式宣布參選，使得今年國民黨「5·20」黨主席之爭呈現「五強爭霸」格局，並創下國民黨歷史上「爭黨主席人數最多」紀錄。

詹啟賢昨日上午召開記者會，以「終結仇恨，找回台灣最美的風景」為題發表參選聲明，前台灣「副總統」蕭萬長出席力挺。在回答若擔任黨主席後會否參加2020年「大選」的問題時，詹啟賢表示「會往那方向努力」，還有3年時間，到那時若他應承擔就承擔，若要幫忙抬轎就抬轎，他不會逃避。

詹啟賢1948年出生於彰化縣員林鎮的醫生世家，曾任「衛生署」署長。家族中有多位成員從政，在中南部與鄉紳大佬及醫界領袖擁有深厚的人脈關係。外傳前「總統」馬英九多位班底已投入詹啟賢競選黨主席陣營。

台灣《中國時報》23日稱，國民黨主席選舉讓沉寂多時的百年老黨展露難得的活力與熱情，黨內高層也紛紛表態「樂見有這麼多黨內同志一起要為黨承擔」，但在這背後卻有諸多「不可道與他人」的小算盤。有分析指出，國民黨主席選舉出現「五強爭霸」的熱鬧局面，主要原因如下：一方面，蔡英文民意支持度持續走低，TVBS民調中心最新民調顯示，蔡英文就職8個月滿意度只剩二成八，這使得國民黨內部特別是大佬覺得「未來有希望」，參選熱情高漲。換言之，今年能夠選上這一任國民黨主席的人，很可能成為讓國民黨「浴火重生」的關鍵人物，更將是2020年「總統」選舉的不二人選，

台灣東森新聞則認為，國民黨主席選舉出現「爆棚」局面，是黨內「反洪」勢力集中爆發的結果，很多人希望再度上演「換柱」戲碼。廈門大學台灣研究院政治所所長張文生23日對《環球時報》記者說，這次參選人數比以往多，主要原因是國民黨內部很多人對過去的發展不滿意，一些有理想的人站出來，從之前選「總統」時不願意站出來到現在願意站出來，是一個重要變化。

【環球時報駐台北特約記者 蕭師言 環球時報記者 谷棣 李俊峰】

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