郝龍斌

【環球時報綜合報導】23日，國民黨前副主席詹啟賢也正式宣布參選，使得今年國民黨「5·20」黨主席之爭呈現「五強爭霸」格局，並創下國民黨歷史上「爭黨主席人數最多」紀錄。島內媒體預言，這次競選將成為國民黨內「本土派」和「外省派」的一次對決。接下來各位參選人將在「立院」就目前國民黨「最混沌的兩岸政策」表明立場。此次國民黨主席大戰也毫無懸念地再度引爆國民黨「本土派」與「外省派」對決。參選人韓國瑜打趣說，一場沉悶的黨主席選舉黑白電影，因為他的加入變成彩色，詹啟賢的加入，則把彩色電影變成3D，越來越精彩。

韓國瑜

據香港大公網報導，發跡於南台灣的吳敦義雖然宣稱「我不是所謂的本土派，所以沒有所謂本土票」，但毫無疑問是國民黨威權時代開始培養的「本土」精英，他記者出身，一副「打不爛」的鐵齒銅牙。從南到北，從「中央」到地方，從黨務到政務，他一路走來，距離黨主席及「總統」大位均僅一步之遙。此次沉浮一年後再度出山，意在依靠政治實力先攻下黨主席這個山頭，為再進一步鋪平道路。

從郝龍斌開始表達有意參選以來，台灣坊間就不斷傳出他與吳敦義兩人很可能是「分進合擊」，預備聯合對抗洪秀柱。分析稱，郝龍斌可以在吳敦義最弱的「黃復興黨部(國民黨內以退役官兵為主的黨員組織)」，削弱洪秀柱的力量，給予吳敦義「側翼掩護」。因此，郝龍斌雖然是標標準準的外省人，但卻也有人把他列為「吳敦義的本土派」。

詹啟賢也被視為本土派的代表人物。據《聯合晚報》報導，詹啟賢能力很強，又出身醫界，與綠營人士保持一定程度良性互動。2004年「3·19」槍案后，詹啟賢擔任陳水扁的主治醫師。2000年到2005年詹啟賢接受陳水扁的邀請，出任「總統府國策顧問」。後來他雖然被洪秀柱欽點出任國民黨副主席，但被視為洪「為了平衡本土派」的妥協安排。去年7月台「立法院」處理「不當黨產處理條例草案」，詹啟賢勸洪放棄焦土戰略，別再護黨產，被島內輿論視為「本土派和黨中央唱反調」。

據《聯合報》23日報導，國民黨「立院」黨團規劃下個會期開議后，將自辦「黨主席政見發表會」，邀所有參選人發表政見，並接受黨籍「立委」質詢。國民黨團總召廖國棟表示，「立委」有權利知道未來的黨主席要把黨引去哪裡，「包含黨內目前最混沌的兩岸政策、黨務革新等路線問題」，希望各位黨主席參選人先跟「立委」好好交流。

中評社稱，根據「中國國民黨主席選舉辦法」，如果最後確定是這5位參選，3位外省籍、2位本省籍，第一輪有人過半的可能性不高，第二輪就是拼合縱連橫。如果第二輪出線的兩人，一位外省派，一位本土派，最後勢必是兩岸路線大對決，這是極可能發生的事。「一般以兩岸路線來區隔外省派和本土派的統獨光譜恐怕要重新界定了。」

島內分析人士稱，吳敦義被認為是前年「倒洪」集團中極為重要的一分子，但這並不意味著吳敦義與洪秀柱兩人的大陸政策「有重大差異」。

張文生對《環球時報》記者說，不管當選的是「本土派」還是「外省派」，國民黨對大陸的政策都不會有大的改變，處理兩岸關係時都會強調「九二共識」，當然具體表述會有差異，如洪秀柱主張淡化「一中各表」，吳敦義、郝龍斌提「一中各表」。

【環球時報駐台北特約記者 蕭師言 環球時報記者 谷棣 李俊峰】

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