洪秀柱

【環球時報綜合報導】23日，國民黨前副主席詹啟賢也正式宣布參選，使得今年國民黨「5·20」黨主席之爭呈現「五強爭霸」格局，並創下國民黨歷史上「爭黨主席人數最多」紀錄。島內分析人士預測，雖說這次選舉有5人角逐，但最具「主席相」的還是吳敦義及洪秀柱，而這兩人從洪秀柱2015年被國民黨提名參選「總統」后，就因為兩岸政策理念的不同，被視為「本土派」及「統派」的代表性人物。

吳敦義

國民黨高雄市黨部副主委李玉文日前對媒體說，看似「五雄逐鹿」的黨魁選舉嚴格來講只有「吳郝」與「洪詹」兩個系統會進行最終對決。郝龍斌可能是吳敦義的側翼，而洪秀柱與詹啟賢則互為表裡。這場選戰到最後將會是一場「雙打雙簧」的選戰。不過，最新一期《財訊》雙周刊則指出，雖然黨內反洪勢力高漲，但因郝龍斌與吳敦義整合不順利，「反洪」陣線形同破局，三人大混戰下，「對洪秀柱連任最有利」。

香港中評社的一篇報導則認為，以目前態勢，詹啟賢參選震撼力與戲劇性最強。詹一投入，吳敦義就不是唯一的「本土派」，而且鴻海集團董事長郭台銘挺詹。詹在副主席任內曾牽線讓郭母無保、無息借了國民黨新台幣4500萬元發薪水，郭也曾想招攬詹主持其生物技術事業，郭挺詹選主席應非空穴來風。

新加坡《聯合早報》23日稱，除了蕭萬長和郭台銘，詹與前「立法院長」王金平及前海基會董事長江丙坤關係也很深厚，他的參選，將造成結構性的選情變化，也讓今年的黨主席選舉成為直選以來參選人數最多且激烈的一場選戰。

島內輿論認為，郝龍斌算是參選者中的「二線佼佼者」，是「挑動國民黨主席選舉那一根關鍵的琴弦」，但2016年參選基隆市「立委」失敗，使得他連任兩屆台北市長的光環褪色不少。

至於過去只算藍營二三線政治人物的韓國瑜算是黑馬，最近他由於挺身出來與台北市長柯文哲及綠營「立委」段宜康等人在媒體上論戰，很受藍營民眾的關注與歡迎，有一些後來居上的氣勢，輿論認為，雖然他勝選概率不高，但攪局的能力卻也不缺。

台灣大學政治系教授張亞中21日在高雄表示，這次國民黨黨魁選舉不應該只停留在「人」的角度，而應該去思考「怎樣的道路」才可以確保國民黨在2020年贏回執政權。國民黨必須在短時間內拾回過去20年所遺失的黨魂黨德與價值，國民黨要告訴台灣的百姓「到底哪一個政黨才可以結束兩岸間的敵對狀態」、「哪一個政黨才可以為兩岸創造真正的和平」。

「不論這場選舉接下來的發展如何，我們認為，國民黨主席選舉格局大小的焦點就在兩岸路線。」中評社評論稱，相對於民進黨蔡政府擁抱「兩國論」，「兩岸牌」還是國民黨最重要的資源，也是國民黨有機會贏得政權的唯一利器。評論稱，特朗普上任后，亞太出現新變局，特朗普以台灣作為向中國叫板的籌碼動作不斷加大，無疑也給了國民黨凸出兩岸路線的大好機會，「藍軍新領導人要拿出大氣魄，走該走的路。」

「國民黨時下最需要的是，有領導人能統合黨內，能提振士氣，帶著國民黨在島內政爭中有所起色。」張文生對《環球時報》記者說，5個參選人站出來也許是好事，讓黨員能有更多選擇，或許能以獨特眼光選出新的人，但不是某個人就能決定國民黨的未來。

【環球時報駐台北特約記者 蕭師言 環球時報記者 谷棣 李俊峰】

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