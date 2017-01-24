原標題：大年初二有雨雪，路上要當心哦

離過年又近了一天，明媚的陽光能堅持到春節嗎？1月23日，江蘇省氣象台發佈一周天氣預報。2017年第一場雪準備來報到了！恰好在春節期間。1月29日冷空氣來襲，全省將颳起大風，有雨雪。1月29日正是大年初二，走親訪友的路上，小心了！

現代快報/ZAKER南京記者 徐岑

回暖模式開啟

年前基本都是好天氣

1月23日，陽光滿滿。早晨的冰凍天氣，午後就回升到7℃左右了，暖意融融。而這樣的好天氣，江蘇大部分地區會持續到過年前。江蘇已經開始回暖模式，明天起低溫就會升回零上，高溫也回到兩位數。明天9到11℃，後天就10到13℃了。

雖然年前江蘇沒有大範圍的壞天氣，不過1月26日夜裡，東部局部地區會有小雨。一股弱冷空氣也趁機南下，不過這次的冷空氣掀不起波浪。氣溫小幅下降后，1月27日，全省又恢復到多雲好天，繼續緩慢回溫。

蘇南地區春節暖至17℃

大年初二全省迎雨雪

這樣的好天氣將一直持續到春節當天。回家路上不用煩了，都是風清氣爽，陽光燦爛。1月28日，大年初一，江蘇是多雲好天，給新年開了一個好頭。持續晴暖，蘇南地區最高氣溫將回到17℃左右，相當暖和。

不過，根據江蘇氣象預報，1月29日有較強冷空氣影響，氣溫會明顯下降，並伴有大風和雨雪天氣。具體來看，1月28日夜裡淮北地區就轉雨了。1月29日，大年初二，沿淮和淮北地區的雨，會逐漸轉雨夾雪或雪，雨雪量小到中等。如果下了，這將是2017年第一場雪。其他地區則以小雨為主，會給出行帶來些麻煩。不過，小夥伴們也不要太緊張。現在距離過年還有幾天，具體準確的天氣情況，請大家持續關注！

南京三日天氣

今天 晴到多雲，偏東風3到4級，-1～9℃

明天 多雲到晴，2～11℃

後天 晴到多雲，1～13℃