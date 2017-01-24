這個戰士連續多年都在春運一線執勤北京新浪網 (2017-01-24 03:19)
原標題：這個戰士連續多年都在春運一線執勤
連日來，武警江蘇省總隊蘇州市支隊某中隊班長連超和戰友們不舍晝夜，奮戰在春運執勤一線。這是他第十次參加春運執勤了。
春運開始前，連超的休假計劃已經被審批通過，中隊本想讓他回家跟老婆孩子團聚，過個團圓年，但他看到春運執勤兵力緊張后，又義無反顧地投入到了春運執勤一線。連超說：「為了旅客平安歸鄉，萬家團圓，再苦再累也是值得的。」
通訊員 殷增來 李劍峰 文/攝
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