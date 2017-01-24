原標題：把當事人當親人 「和事佬」一干17年

17年來，經連雲港贛榆區司法局副局長盧干景之手，調解成功的社會矛盾糾紛案件有上千件。盧干景說，化解社會矛盾，做好人民調解工作，要學會「成人之美」。把當事人當成路人還是當成親人，是否從當事人的角度出發，都會直接影響到調解工作。

現代快報/ZAKER南京記者 王曉宇 王冬艷/文 施向輝/攝

光有法律知識

還不夠

「最好有一位金融專業的律師和一位資深法官。」連雲港贛榆區司法局的會議室里，負責社會矛盾糾紛調解工作的副局長盧干景，正在和調解員開會，他計劃成立一個由銀行和金融界的專家組成的調解小組，應對逐漸增多的保險、理財糾紛。

盧干景出生於1963年，1981年10月參軍入伍，後來考上軍校成長為一名副團職軍官。2000年10月，盧干景從部隊轉業回到家鄉，在連雲港贛榆區司法局從事社會矛盾糾紛調解工作。盧干景沒有急著去面對當事人，而是先學習法律，研究「論清是非」的準則。「沒有法律依據，一切調解就如空中樓閣，能隨時被推翻，站不住腳。」半年之後，盧干景才開始直面調解工作。

然而，接手的第一起糾紛就改變盧干景對調解工作的看法——有法律知識還遠遠不夠。盧干景意識到，調解是一門大學問，要想找到調解的突破口，其中有許多關竅。盧干景清楚地記得，他的第一個當事人是一位80多歲的老人，老人的個人境況讓人同情，但他的所作所為又令人不解。原來，下雨天老人家屋頂的一片瓦被風颳了下來，因為與鄰居有矛盾，老人就懷疑瓦是鄰居故意揭的，併到鄰居家吵鬧，甚至做出過激的行為。事後鄰居將老人告到法院，而法院又一時無從下手。「這種情況下，法院希望我們能協助調解。」盧干景花一個星期的時間去做老人的工作，老人畢竟年事已高，又有高血壓，調解中他時刻注意著老人情緒的變化。「我體會到調解過程太難，每一步都要考慮得很細。」最後，還是把老人的子女和孫輩請來，才做通了老人的工作。

把握火候，形成自己的調解風格

第一起調解工作結束后，盧干景便開始研究調解這門學問，並且逐漸形成自己的調解風格。最令同事佩服的，就是他在調解過程中對於火候的把握。

贛馬鎮一個小男孩在水塘溺水，孩子的家長要求水塘主賠償10萬元，而水塘主只願出1萬元，雙方多次談判都沒有結果。「在去調解的路上，盧局長就分析，孩子溺水已經十多天，再過三天就是中秋節，人死了要入土為安，這是個關鍵的節點，應盡量在一兩天內把案件拿下，不然調解工作會拖得更長。」 調解員呂志達說，當事雙方最大的矛盾是在賠償金額上，而盧干景在雙方談判筋疲力盡的時候，抓住機會進行了有效調解。

調解不僅要聽當事人的講述，還要主動去取證調查，把事件的真實情況了解清楚。

盧干景研究材料時發現，水塘主承包的土地用途是種植果樹，而挖水塘的行為屬於擅自更改地貌，已經違反合同。有了這個前提，盧干景在跟水塘主談判時便有了側重。

「孩子是在水塘里溺水的，你要將心比心，現在孩子的父親精神恍惚，每天坐到池塘邊，孩子的奶奶自孩子出事後就沒吃過飯，每天輸液，眼看就要過節，你如果不馬上處理這件事，就可能有另一件不幸的事情發生。換位思考，這件事是不是越快解決越好？」一席話點醒了水塘主，當天便達成調解協議，賠償孩子家人8萬元。

法理情結合，當事人當成親人待

2016年6月，一起因宅基地引起的糾紛，讓盧干景和他的同事傷透腦筋。調解員焦新華參與了這次調解工作，在他看來，宅基地的主人是個50多歲的倔老漢，對調解員有敵意，導致調解工作一直沒進展。

宅基地的主人早年去了東北，2016年帶著兩個兒子回到贛榆生活，目前大兒子36歲，二兒子35歲，都沒成家。因為離鄉多年，宅基地已經易主，回鄉的老漢想找回宅基地蓋房，於是一年內提起37起行政訴訟，國土局、公安局、縣政府都成了被告。

盧干景了解到，除了兩個兒子，老漢還有一個閨女，已經出嫁，女兒的話他倒是聽得進去。了解到這個情況后，盧干景就帶著焦新華去做老漢女兒的工作。「當時，盧局長勸老漢的女兒，『家裡兩個大男人眼看就要四十了，還沒說上媳婦，一家人都在打官司，在當地的名聲也不好，這樣就更沒人來說親了』。」 焦新華說，盧干景先是說通老漢的女兒，讓她再給老漢做工作。調解成功后，老漢一家又重新分到了宅基地。

調解了上千件案件，盧干景總結出一套調解方法，那就是法、理、情結合。法，脫開法律什麼都不能談；情，與人交流要有真情；理，除了正常的道理，這個「理」要雙方都能接受。在盧干景看來，調解工作不是法官鎚子一敲就完了，要想能夠順利執行，就要讓當事人雙方都認可。「秉著成人之美之心，把當事人當成自己的親人，調解工作很容易奏效。」

堅守17年，同事稱他是「拚命三郎」

家庭矛盾，醫患糾紛，農民工討債……17年的人民調解工作，每個時期的糾紛都不太一樣。

2000年以後，農村轉型過程中的矛盾大多集中在土地上。隨著經濟的發展，外出打工的人越來越多，因家庭變化所產生的矛盾越來越多。近期，因保險理財而產生的矛盾糾紛專業性更強，對調解也提出更高的要求。「對於這種矛盾，調解中我們就要藉助銀行里的一些專家，利用專業知識解決這個領域的糾紛。」

同事都稱盧干景為「拚命三郎」，對於這樣的稱呼，盧干景有自己的看法，他認為，「看的多了，經歷的多了，你就會明白，能解決人民矛盾，工作累一點不算什麼。」