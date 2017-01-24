原標題：宿遷市長「有溫度」發言稿刷屏網路

這兩天，有一位官員的講話刷爆了朋友圈。這篇講話稿的作者是宿遷市長王天琦。1月22日，宿遷市第五屆人民代表大會第一次會議閉幕，王天琦再次當選為市長，發表了一篇題為《事業是官員的年輪》的感言。

對這篇講話稿，有幾個沒想到。

一是沒想到，一篇官員的講話稿在網上獲得了10萬+的點擊率，這是不小的奇迹。某種意義上，這篇樸實感人的講話稿摁下了網路時代貼近民心的按鈕，值得為官者深讀和借鑒。

網友@@黃璜就稱讚，「講話切點都是老百姓，有人文色彩的市長才有人文的城市。」網友@@1+1#2也表示，「市長有才情，文章有才氣，語言接地氣，做事講定力，宿遷人福氣！」

二是沒想到，官員講話可以這麼「說」，官員文章可以這樣「寫」：把自己當成一棵樹，把事業當成年輪，話語表述方式清新、真誠。對於聽過不少官話、看過不少官樣文章的人來說，絕對耳目一新。那些只會用套話、假話來博取掌聲的著文方式，當休矣。

充滿感情的發言，與傳統的官員發言相比，的確讓人覺得清風撲面。網友@@悠樂我心評價，這是一份「讓人聽了不打瞌睡的政府工作報告」。網友@@待樂成長說，每次看到王市長的講話，總給人不一般的感覺。「沒有八股文的風味，沒有搔首弄姿的賣弄，總給人新鮮的感覺，感覺到他的用心。」

三是沒想到，一位市長有顆「潮濕的心」，「老百姓生活的種種艱辛和困難，能夠讓我們因酸楚而潸然淚下。」感性之語、情懷之語，文中比比皆是。而這類語言，自然流露，毫不做作，一看就是源於多年來的為政實踐和思索。

10萬+並不偶然。這篇講話稿成為熱點的原因和過程，值得我們繼續思考。勤政、實幹、愛民，是什麼時候都不過時的官德。願這樣的文章更多些。

王天琦講話精彩選摘

●非常感謝大家對我們的信任，正是有了大家的「信」，才有了我們的「任」。

●同一個人在同一地點，不同的時間，看到的風景不盡相同，內心的感受也不盡相同。記得1104天前，就在這裏，我被選舉為宿遷市第七任市長，內心充滿了激動。今天，在同樣的地點，當我再次當選時，多了一份感謝之情，添了一點感悟之懷。

●「6·23」特大暴雨中，一位素不相識的小夥子，開著一輛剛買來的嶄新皮卡，看到了我們在雨中組織排水，毅然停下和我們並肩戰鬥而不惜新車受損。「大雨中，大家要互相幫助，能幫多少是多少」，這個小夥子樸實的言語，至今我仍記憶猶新。突如其來的大暴雨，考驗著城市的功能設施，考查著幹部的應急舉措，更考量著城市的人文情懷。後來我們才知道，他是個「富二代」，有時候想想，「富二代」這個標籤是不是公正？

●在宿遷道路的斑馬線，無論是司機的主動禮讓，還是行人通過時的點讚，都讓我們感受到宿遷文明的積淀。禮讓斑馬線絕不僅僅是管出來的，它是人心的變化，是人心對規則和這個城市管理者的託付，它更是人性的變化，是良善所彰顯的互信。

●時序更替，每一天、每一年，都有不同的故事。當時光把故事刻進樹里，便有了年輪，年輪是樹木生存的價值。一年一輪，歷經冬夏寒暑，因為降水、日照的不同，也因為根系的深淺，年輪有寬有窄。這恰如現實，每一地有每一地之困，每一時有每一時之憂，每一事有每一事之難，每一人有每一人之苦，無人無處可以例外。

●我和各位副市長都是平民出身，雖然親人大多依舊是芸芸眾生中的一員，但我們本人做官已久、被簇擁已久，還知道多少他們生活中的細枝末節？他們或許偶被光環照耀，但更多的時候面臨求生之艱、求學之難、求醫之急、求職之苦，而這些也是黎庶百姓的生活常態。如果遠離這些生活的真實，決策和工作怎能成功呢？生活的真實在哪裡？在公廁、在菜場、在醫院、在學校、在巷閭、在路上……平民情懷，就是老百姓生活的種種艱辛和困難，能夠讓我們因酸楚而潸然淚下；平民情懷就是慣常於瑣碎而簡單的生活，時刻體察一個普通人的作息行止。

●法治就好比一個大屋頂，不漏雨時每一個人都安居樂活，如果屋頂漏雨了，就會身寒心驚；一旦屋頂坍塌，誰都無法幸免於難。無論市長還是副市長手裡都有很多權，要時刻想著和人民群眾同在一個大屋頂下，戒懼用權，以防「屋頂」損毀。

●好官講話講乾貨、做事做真事。一個官員，美譽是干出來的，威望是干出來的。對於一個有情懷的官員來說，幹事就是人生最大的價值。我們用不著天天計數著自己做了多少事，舉頭三尺有神明，這個神明是人民，是組織。

●如果說流行語是時代的年輪、皺紋是臉龐的年輪、情感是內心年輪的話，那麼，事業則是我們的年輪。哪怕一瞬，都會留痕。

●未來的五年，如何讓市政府領導班子與廣大市民感情保鮮？這需要用心用力地經營。男女之情要保鮮，不靠容顏靠生活；官員和市民感情要保鮮，不靠職權靠事業。