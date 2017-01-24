原標題：上燈嘍

1月23日晚，第31屆中國·秦淮燈會在南京大報恩寺舉行亮燈儀式。今年燈會，秦淮河西五華里與東五華里首次「聯手」布展，燈組數量也從去年的90餘組增加到140餘組。

昨晚，現代快報·ZAKER南京不僅直播了亮燈儀式，還帶大家去夫子廟，感受燈會的獨特魅力。1個小時左右的直播，共有3.1萬名網友在線觀看、參與互動，一起分享槳聲燈影的美景。

現代快報/ZAKER南京記者 郝多 王益 蔡夢瑩 宋敏慧/文 馬晶晶 趙傑/攝

昨晚秦淮燈會舉行亮燈儀式

600年前的鰲山燈復原再現

大報恩寺

600年前的鰲山燈復原再現

1月23日晚8點，隨著一句帶著南京味兒的「上燈嘍」， 位於大報恩寺遺址公園的巨型鰲山燈組驚艷亮相。

鰲山燈是秦淮傳統花燈中的精品，但已失傳多年。這次，由一位年輕設計師牽頭，走訪老藝人、查找文獻資料、尋找扎制技藝，終於將600年前明朝皇宮傳出的鰲山燈復原再現。

這屆秦淮燈會以「金雞迎盛世，花燈耀古城」為主題，燈會的主角自然少不了雞了。在老門東景區的城牆下，就「立」著一隻雄赳赳、氣昂昂的彩色大公雞。

現代快報記者在現場看到，這隻大公雞面朝東方，頭部微微上揚，做出了報曉的姿態。夜幕中，燈光亮起，大公雞彷彿披著一身七彩羽毛。

夫子廟

燈彩造型各異，年味十足

昨晚的夫子廟，橫跨秦淮河的文源橋、文德橋上，彩燈已經點亮。文德橋上，「筆下生花」的燈組造型吸引了許多遊客駐足拍照；大照壁上兩條配以聲光電控的金色巨龍栩栩如生，寓意向海內外遊客恭賀新春、祈福納祥。

來自山東的王先生一家昨天下午剛剛來到南京，聽說夫子廟有燈會，立刻帶著妻兒來了，「很好看，有年味兒。」

穿過文德橋，大型燈彩「荷荷滿滿」非常壯觀。夫子廟正門前的欞星門上張燈結綵，以荷花、鳳凰、鯉魚等為主要圖案的大紅燈彩，歷經兩個多月的扎制，出現在夫子廟中心廣場上方，顯得喜氣洋洋。

大成殿里，以傳統文廟和儒學文化為背景的人物彩燈還會做出鞠躬、點頭等動作，展示出天下文樞、天下大同的歡慶氛圍。

科舉博物館

「趕考」主題吸引遊客

此次燈會中，科舉博物館展區的主題為「跨越時空、對話科考」。展區主要通過場景式、寓意式、互動式的燈組，再現中國科舉制度的歷史。中國科舉博物館1月24日正式對外開放，當天上午，現代快報·ZAKER南京也將進行同步直播。

江南貢院牌坊下掛起了「狀元」「榜眼」「探花」三個大紅魚燈籠，江南貢院門前，利用燈光效果，在地面上映出「馬上封侯」「獨佔鰲頭」等字樣，並配上圖畫，將新科技與古代文化相融合。走進江南貢院，上空懸挂的花燈，都做成了鯉魚造型，35個魚燈籠組成了「鯉魚躍龍門」的燈組。據了解，江南貢院一共有「文房四寶」「金榜題名」「魁星點鬥」「鯉魚躍龍門」4個組燈。

在明遠樓的前方，也擺放了4個人物花燈，有挑著扁擔的，有拿著書背著書箱的，還有拿著紙筆的，都反映了進京趕考的科舉文化主題。

外秦淮河

首次布展，流光燈影等你賞

記者了解到，隨著內外秦淮河畫舫游線貫通，今年秦淮燈會首次在外秦淮河風光帶布展，以流動光影、無限創意為主題。燈會的觀燈路線為：夫子廟—老門東—秦淮河—大報恩寺。

登船遊覽，從夫子廟泮池碼頭直達大報恩寺碼頭，槳聲燈影里，飽覽千年遺址，夜賞秦淮花燈。沿著城牆邊漫步，一叢叢玫瑰花花燈在草叢中「綻放」， 紫色的燈條勾勒著蓮花花瓣，組成了流光溢彩的花海。整個燈組勾勒出「一城一河」的標誌性城市景觀。

「同居長干里，兩小無嫌猜」，在離中華門城堡不遠處，就是李白《長干行》里所說的古長干里。花燈藝人用靈巧的手， 重現了幼童之間的天真可愛——貪玩的小男孩拿著引線，想去點燃掛在樹梢上的鞭炮，而躲在他身後的小女孩，嚇得趕緊捂住了自己的耳朵。

老南京風俗

不到夫子廟看燈，等於沒過年

在夫子廟文德橋上，記者還遇到了一群攝影愛好者，他們架起三腳架，用長槍短炮把水光燈彩收進了鏡頭中。今年75歲的陸奶奶是其中一員，退休以後，她幾乎每年都要來拍燈會。

「小時候我家裡窮，買不起花燈，也沒錢來夫子廟逛燈會。20歲工作后第一次來，買了一盞兔子燈。」陸奶奶回憶說，以前的花燈是用紙紮的，裏面放的是蠟燭，和現在差不多，每年春節后，燈會最熱鬧，因為燈市開張，許多人都會來買一盞燈。用老南京的話講，不到夫子廟看燈等於沒過年，不在夫子廟買盞燈等於沒過好年。

不過，從前的燈會，不論是花燈的造型、數量，還是燈會的規模、展區都沒有現在大。如今燈會將傳統文化和現代科技相結合，可以說辦得越來越好了。