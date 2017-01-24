今年低收入群體將享更多福利江蘇試行發放「惠民優惠券」北京新浪網 (2017-01-24 03:19)
原標題：今年低收入群體將享更多福利江蘇試行發放「惠民優惠券」
快報訊（實習生 舒越 記者 張瑜）春節臨近，家家戶戶都在置辦年貨。52歲的鎮江市民鮑國華家裡比較困難，近日拿到鎮江平價商店的「愛心卡」后，去超市採購了一大批過年需要的米、肉、油等。憑這張卡，她可以在平價基礎上再享受5%-10%的優惠。現代快報記者了解到，目前鎮江、常州等地針對低收入群體都推出一些「愛心惠民」活動，而江蘇省今年也將有新舉措。據省物價局相關人士透露，目前正在探索，在全省低收入群體中試行發放「惠民優惠券」，在原先平價店商品優惠15%的基礎上，再給這些群體進一步打折。
如今，大家對平價商店並不陌生了，這裏銷售的平價蔬菜，價格低於當地市場同類品種平均價格15%以上，糧、油、肉、蛋至少各有一個品種的價格低於平均價格5%以上。省物價局相關負責人介紹說，截至2016年底，江蘇全省共有1406家平價商店，累計銷售平價蔬菜和平價糧油肉蛋6.1億公斤，為市民節約支出5.9億元。
「2017年，省物價局將更加重視平價商店的質量，對不合規範的平價商店予以勸退。」省物價局農價處處長高華說，目前，省物價局正在探索保證公平公正的基礎上，在全省低收入人群中發放「惠民優惠券」，憑藉優惠券可以在原先15%優惠基礎上進一步打折。
據悉，目前鎮江、徐州、常州等市也有不少惠民活動，比如鎮江的「愛心卡」，徐州平價店對低收入群體實施節日再讓利。而南京的建鄴區從2011年起，每到有重大節假日的月份，就給轄區內的困難群體發放一張面值幾十元的惠民優惠券，他們可以憑券去平價商店購買肉蛋菜等。
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