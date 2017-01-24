原標題：三成衝鋒衣防水、透濕性不佳

省質監局發佈風險監測報告

三成衝鋒衣防水、透濕性不佳

快報訊（記者徐岑 通訊員 許綱）1月23日，江蘇省質監局發佈衝鋒衣抽檢和風險監測報告。現代快報記者了解到，75批次產品，只有1批次不合格。但是在風險監測中，問題發現率33.3%。不防水、透濕性差，部分衝鋒衣沒有達到應有的功能效果。

此次抽檢中，國家規定的強制標準檢測上，只有1批次產品不合格，標籤標的纖維數與實際含量不合，其他批次都是合格產品。

但是，部分非強制標準、但涉及穿著的基本性能方面，在進行風險監測后，有三分之一發現問題。監測發現，25批次衝鋒衣防水性和透濕性名不符實。

抽檢中，16批次的衝鋒衣，表面被水噴淋后，衣物很快潤濕。根據去年11月1日新實施的標準《戶外運動服裝衝鋒衣》，經水噴淋后，衝鋒衣表面只能有零星的潤濕或者沒有潤濕。否則，下雨或者滑雪、攀冰時衣服很容易被淋濕，達不到防水的效果。

除了表面不沾水，衝鋒衣還要能保證在一定水壓衝擊后不發生滲透。新標中要求，衝鋒衣要能承受住3米高水柱的壓力而不滲水，才能體現防水功能。但此次風險監測，12批次達不到要求。這意味著一旦下大雨或者強度比較大的水上、雪上運動，衝鋒衣就要濕透了。

穿著衝鋒衣運動時，人體會產生大量的熱氣和汗，能不能及時把這些水蒸氣排出去，是評價衣服舒適性的重要指標。透濕性好，人就越舒適。如果透濕性差，人運動時產生的汗液和濕氣就會聚集在衣服和皮膚之間。當停止運動后，累積的汗液變冷，讓人感到潮濕、不舒服。本次風險監測就有8個批次透濕性不達標。

根據監測結果，江蘇省質監局也發佈消費提示。購買衝鋒衣，一定要選防水性能好的面料。大家可以做個小實驗，把水淋到布面上，能順利地滾落，潤濕程度越輕越好。同時要關注衣服的針腳和接縫處，壓膠有沒有做好。這些小地方也容易漏水、滲水。此外，要選擇透氣性好的衝鋒衣。比如，腋下採用拉鏈設計的，運動出汗時可以拉開。