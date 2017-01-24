關於2017年福利彩票市場春節休市的通知北京新浪網 (2017-01-24 03:20)
原標題：關於2017年福利彩票市場春節休市的通知
根據《中華人民共和國財政部公告》〔2017年第1號〕和中福彩中心《關於2017年福利彩票市場春節休市的通知》（中彩發字〔2017〕6號）要求，現將我省福利彩票春節休市有關事項通知如下：
一、休市時間：2017年1月27日0:00至2月2日24:00； 2月3日起恢復銷售。
二、休市期間，電腦票、中福在線停止銷售。
三、休市期間，即開型彩票可以銷售，但要提前做好銷售準備。
四、電腦票開獎時間調整如下：
1.雙色球第2017013期，1月26日20時10分開始銷售，2月5日20時結束銷售。
2.3D第2017027期，1月26日20時10分開始銷售，2月3日20時結束銷售。
3.15選5第2017027期，1月26日19時10分開始銷售，2月3日18時30分結束銷售。
4.七樂彩第2017012期，1月25日20時10分開始銷售， 2月3日20時結束銷售。
5.東方6+1第2017012期，1月25日19時10分開始銷售， 2月4日18時30分結束銷售。
6.「快3」遊戲1月26日22時10分結束銷售，2月3日8時30分開始銷售。
五、兌獎：休市期間，電腦票因銷售系統要進行技術維護，停止兌獎。兌獎時間的最後一天在春節休市期間的，往後順延至2月3日。
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