原標題：家人曾勸張浩轉業被他拒絕了

1月19日，駐閩陸航某團一架直升機夜間訓練墜毀，機上兩名飛行員犧牲。23日上午，現代快報記者趕到了犧牲機長張浩的家。記者了解到，張浩的家庭情況很不好，去年9月張浩回家探望重病的父親，家人曾勸說他轉業，張浩毫不猶豫地表示：「國家培養一個飛行員不容易，我得儘力去回報祖國。」張浩和一同犧牲的戰友王曉冬已被批准為烈士。張浩的骨灰將安放在灌雲烈士陵園。

現代快報/ZAKER南京記者 王曉宇

家庭條件較差 父母身體都不好

張浩的家在連雲港市灌雲縣伊山鎮七里松村。村民們表示，從新聞中知道張浩犧牲的消息，大家都為英雄感到惋惜。

張浩家房子與鄰居家的樓房顯得格格不入，主屋是三間瓦房，已經很舊，邊上還有三間小平房。張浩的父母哥哥等直系親屬事發後都趕去了福建。

張浩的表姐夫王占華告訴記者，張浩一共兄弟姊妹3人，他有一個哥哥和一個姐姐。家裡條件一直不怎麼樣，主要是因為其父母以及哥哥身體不好。哥哥患有骨髓炎等，不能受累，母親因為高血壓導致眼睛有毛病，他的父親情況最糟糕，去年突發腦溢血，曾送到醫院急救。現在命雖然保住了，但已經無法走路。「可以說，這個家，他就是頂樑柱，可是，現在這根頂樑柱卻突然折了。」

家裡提轉業要求 他毫不猶豫拒絕

張浩的表哥李君明告訴記者，自從畢業到了部隊，張浩回家的次數就很少，有時候因為訓練需要，很長時間都無法跟家裡聯繫。張浩最近一次回家是在去年9月，「當時我姨夫病得很重，就給他打了電話，剛好他執行完任務，就請假回了家。」

李君明說，張浩上一次回家，臨走的前一天晚飯桌上，張浩母親考慮到家裡的情況，忍不住勸說張浩，希望他能夠考慮轉業幫助照顧一下家裡，「他當時就說，國家培養出一個飛行員不容易，他現在正當年，自己又試飛過很多新型飛機，國家現在正需要他，他得儘力回報祖國，當場就拒絕了我姨媽的要求。」

兩位老人很快想通了兒子的做法。誰知這一次竟成永別。

他是鄰居眼中好孩子 老師眼裡好學生

張浩的突然犧牲，讓所有熟悉他的人都無法接受，他的幾位嬸嬸含淚跟記者說道：「這個孩子太踏實了，從小到大，就沒有讓人操心過。」

鄰居季先生說：「張浩這個孩子，我是從小看著他長大的，這孩子從小就很懂事。與我們農村很多孩子相比，你在他的身上基本挑不出什麼毛病！」

曾經教了張浩高中三年的政治老師朱永兵提起張浩，滿是惋惜和痛心。朱永兵清楚地記得張浩是2001年畢業的，「他們那一屆一共考了5個飛行員，但張浩我印象最深，他是最聰明、反應最快也是後來成績考得最好的一個，原本有大好前途，卻為了國防事業過早地獻出自己的生命，實在可惜。」