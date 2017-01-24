原標題：高速添神器，專逮惡劣天氣下超速

惡劣天氣高速限速情況下還超速？小心面臨處罰。1月23日，現代快報記者從江蘇省公安廳交警總隊獲悉，為進一步形成安全行車「江蘇規矩」，有效監控惡劣天氣下車輛行駛速度，確保道路通行安全，江蘇交警部門將啟用高速公路惡劣天氣可變限速抓拍系統，對雨、霧、冰、雪惡劣天氣在高速公路上超速違法行為進行抓拍。目前，該系統已經在徐州試點運行，今年2月中旬起，將對違法車輛正式處罰。

通訊員 蘇交軒 現代快報/ZAKER南京記者 王瑞/文 吉星/攝

徐州試點抓拍系統

2月中旬開始處罰

據統計，近年來全省所有雨霧天氣交通事故中，超速導致的事故約佔事故總量的70%。2016年1月至11月份全省高速公路因雨霧冰雪天氣超速等違法行為引發的死亡事故，均占高速死亡事故總起數和總人數近四分之一。據有關數據分析，車輛在高速公路行駛每超過限定時速5公里，交通事故危險性上升近2倍。

冬季惡劣天氣多發，特別是春運期間車流量大，歷來是事故的多發期。為了預防和減少高速公路道路交通事故，省公安廳交警總隊決定自2017年1月15日起，在徐州試點路段開展可變限速測速試運行工作，對違法車主進行簡訊警示提醒。從2月中旬開始，將對違法車輛正式處罰。

那麼，高速公路惡劣天氣可變限速抓拍系統究竟是怎麼運作的？1月21日，現代快報記者在徐州交警支隊高速五大隊現場進行了了解。據悉，為確保氣象條件認定的科學準確，交警部門購置了氣象部門的專用氣象監測設備，對能見度、濕度、溫度、氣壓、風向、風速、雨量等7項指標進行監測，一旦能見度數值達到相應標準，設備會自動報警，及時啟動惡劣天氣限速監控措施。據了解，這套新的惡劣天氣可變限速抓拍系統是由氣象監測設備、可變限速標誌、固定卡口抓拍設備和測速抓拍設備四個部分組成的一套高科技系統。「目前可變限速系統設置在G3京台高速徐州段，下一步我們將在全省其他高速公路推廣應用。」相關負責人表示。

三種方式告知

充分保障駕駛人知情權

為確保駕駛人能夠及時知曉測速、抓拍、管制信息，交警部門將在試點高速公路路段進行三種方式的告知。第一種是媒體公告，通過互聯網、廣播電台等發佈臨時管制及解除管制公告；第二種是入口提示，惡劣天氣情況下，高速公路管理公司將關閉交通管制路段及關聯區各收費站入口ETC通道及自動發卡通道，改由人工發卡，並同步發放「高速公路惡劣天氣安全行車提示卡」，在收費站入口、互通樞紐設置等級管制限速提示牌；第三種是路面提醒，利用轄區可變情報板LED顯示屏及時發佈管制等級及限速值，同時通過路面巡邏警車鳴笛、喊話等形式提醒過往車輛減速。

記者在徐州試點現場看到，當車輛經過收費站入口、互通樞紐時，系統會對每一輛車進行抓拍，照片上除了有車牌信息外，還有惡劣天氣限速提醒標誌。此後，當車輛行駛至測速點時，系統將對過往車輛進行自動監測抓拍，其中超過限速值10%以上的違法車輛將被自動抓拍2次。