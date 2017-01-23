謝哲青一年演講300場 力行萬里路累積素材NOWnews今日新聞 (2017-01-24 03:04)
博學多聞的謝哲青，一年有將近300場以上的演講，邀約從政府單位、教育單位到各類型的企業通通有，範圍相當廣。而大家總是好奇到底哪裡來那麼多東西可以分享？就連銀行的基金理財都會熱情邀約，他笑說：「我的素材不只是從書本，更是從我一年超過13次以上的出國經驗來累積。」
為了不斷的充實、擴展自己的眼界，謝哲青完全不吝嗇於花錢出國旅行投資自己，平均每個月都要出國一趟，每次都是一星期以上。他笑稱：「我應該也算是半個空中飛人吧！雖然我不懂投資，但例如對方推出韓國基金，我就將我到過韓國旅行的經驗分享給他們聽，讓來參與的人知道韓國當地的現況，讓他們自己評估是否適合。」也因此，他相當鼓勵大家努力存錢出國增廣見聞，讀萬卷書不如行萬里路。
謝哲青日前為了新書《星空吟遊》宣傳，邀請民眾一起賞星提早歡度金雞年，大方發放紅包給在場的所有讀者，還搬出親自題字的「特大號」紅包，將滿滿的特大份喜氣分享給幸運讀者。而農曆春節假期即將到來，謝哲青將利用假期為了下本新書到摩洛哥取材，對於大家所關注的「生子」計畫，他表示：「我們持續努力中，希望可以趕快有好消息。」
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