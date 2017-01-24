日期:1月24日，NBA官方公佈了最新一期的實力榜排名，勇士隊繼續排在榜首，馬刺隊和火箭隊分列第二和第三，騎士隊排在第四，湖人隊降至第29位。

1、勇士（38勝6負）

上周排名：1

節奏：103.1（2）進攻：113.6（1）防守：101.0（1）凈勝分：+12.6（1）

上周分別擊敗了騎士隊和雷霆隊之後，勇士隊在周末又擊敗了一支擁有常規賽MVP熱門的球隊——火箭。那場比賽，勇士隊讓哈登在35分鐘內只出手13次以及罰球5次。過去三場比賽（對陣雷霆、火箭和魔術），勇士在第三節打了對手一波116-68，這使得他們本賽季的第三節每100回合凈勝分達到23分，這是NBA過去20年裡的最高。

2、馬刺（34勝9負）

上周排名：2

節奏：96.2（27）進攻：111.7（4）防守：102.0（3）凈勝分：+9.7（2）

馬刺隊中鋒保羅-加索爾因手掌骨折預計將缺席一段時間，托尼-帕克也因傷缺席了與騎士隊的比賽。但是在全聯盟最佳板凳的幫助下，馬刺隊里總是有人能站出來。大衛-李的進攻非常出色，小將穆雷也打出了一場精彩的比賽（得到14分和6次助攻）。當然，萊昂納德證明了他可以把自己的比賽提升到一個新的高度，連續6場得分30+，包括在馬刺加時戰勝騎士的比賽中得到生涯最高的41分。

3、火箭（34勝13負）

上周排名：3

節奏：101.3（4）進攻：112.1（3）防守：105.4（14）凈勝分：+6.6（3）

哈登的上半賽季的MVP，但是他下場休息的時間以及板凳的表現對火箭隊來說非常重要。自從缺席2場后復出之後，埃里克-戈登在火箭贏球的3場比賽里場均得到23.3分，投籃命中率50%；而在火箭輸球的3場比賽，戈登場均只得到8.7分，命中率僅為21%。讓科里-布魯爾打首發的效果並不好，但萊恩-安德森的缺陣讓二年級生德克爾獲得發光的機會。在生涯首次先發的比賽中，德克爾就砍下生涯最高的30分。

4、騎士（30勝12負）

上周排名：4

節奏：99.1（14）進攻：109.1（5）防守：105.5（15）凈勝分：+3.7（7）

騎士可能正在經歷賽季中期的下滑（自從聖誕大戰之後，騎士隊7勝6負，進攻效率只排在聯盟第23位），但是他們無法擊敗西部最好的兩支球隊，特別是客場慘敗給勇士隊。那兩場失利，騎士板凳席的貢獻非常有限。

5、爵士（29勝16負）

上周排名：8

節奏：93.4（29）進攻：107.0（9）防守：101.3（2）凈勝分：+5.6（5）

雖然羅德尼-胡德因傷缺席了過去3場比賽，但是爵士隊已經取得6連勝，戈登-海沃德（場均23.5分，投籃命中率54%）和魯迪-戈伯特（場均16.7分和16個籃板）都打出了全明星級別的表現。這6連勝中包括3場最後5分鐘雙方分差5分以內的勝利，這使得爵士在這種比賽中的戰績提升到16勝9負，聯盟第四。

6、猛龍（28勝16負）

上周排名：5

節奏：98.0（20）進攻：112.3（2）防守：105.9（17）凈勝分：+6.4（4）

5天前，猛龍隊的進攻效率還是聯盟第一。但是在一波3連敗中，他們每100回合只能得到92.3分，洛瑞和猛龍角色球員的手感冰涼，以至於德羅讚在過去5天里成為了全隊三分最好的球員。猛龍的四號位需要升級，雖然薩林傑在上周完成了常規賽的首秀，但是他的作用並不大。

7、凱爾特人（26勝17負）

上周排名：6

節奏：98.4（18）進攻：108.7（7）防守：106.3（21）凈勝分：+2.4（8）

伊賽亞-托馬斯打出了進攻超強的一個月，但凱爾特人的對手們也一樣。過去的這個月，凱爾特人的防守效率僅排在聯盟第28位，過去14場比賽，他們每100回合要丟112分。這使得尼克斯和開拓者可以在凱爾特人的主場贏球。

8、快船（29勝16負）

上周排名：7

節奏：98.6（17）進攻：109.0（6）防守：103.5（6）凈勝分：+5.5（6）

克里斯-保羅因傷預計傷停6-8周。此外，自從去年12月下旬以來，克六克勞福德的三分球命中率只有25%，而且他在這段時間的有效命中率27.3%是聯盟最差的（至少出手100次）。

9、雷霆（25勝19負）

上周排名：9

節奏：100.2（7）進攻：104.9（16）防守：104.6（10）凈勝分：+0.3（13）

隨著亞當斯（腦震蕩）在上周缺陣，雷霆隊打起了小個陣容，但是在面對快船和勇士時防守出了問題。本賽季，當亞當斯在場時，雷霆每100回合少丟8.5分。

10、老鷹（26勝18負）

上周排名：11

節奏：99.7（11）進攻：102.9（24）防守：102.3（4）凈勝分：+0.6（12）

過去13場比賽，老鷹隊贏了其中的11場，而且打出聯盟最好的黨首。蒂姆-哈達威很好地填補了科沃爾離開后留下的空缺，他在1月份的有效命中率達到61.7%，這和12月的42.1%相比有了巨大的提升。

11、奇才（23勝20負）

上周排名：13

節奏：99.0（15）進攻：106.6（11）防守：106.0（18）凈勝分：+0.6（11）

12、灰熊（26勝20負）

上周排名：10

節奏：95.5（28）進攻：102.5（25）防守：102.3（5）凈勝分：+0.2（14）

13、黃蜂（23勝21負）

上周排名：16

節奏：98.8（16）進攻：105.9（14）防守：103.6（7）凈勝分：+2.3（9）

14、步行者（22勝21負）

上周排名：15

節奏：100.0（9）進攻：104.5（17）防守：105.6（16）凈勝分：-1.1（16）

15、公牛（22勝23負）

上周排名：14

節奏：96.9（23）進攻：103.8（19）防守：104.7（12）凈勝分：-0.9（15）

16、雄鹿（20勝23負）

上周排名：12

節奏：97.4（21）進攻：107.0（10）防守：106.1（19）凈勝分：+0.9（10）

17、活塞（21勝24負）

上周排名：19

節奏：96.5（26）進攻：103.3（22）防守：104.8（13）凈勝分：-1.5（18）

18、掘金（18勝25負）

上周排名：21

節奏：100.8（5）進攻：107.7（8）防守：110.1（29）凈勝分：-2.4（20）

19、76人（15勝27負）

上周排名：25

節奏：99.6（12）進攻：98.3（30）防守：104.3（9）凈勝分：-6.0（28）

20、開拓者（19勝27負）

上周排名：17

節奏：99.9（10）進攻：106.3（12）防守：108.9（27）凈勝分：-2.6（21）

21、國王（16勝27負）

上周排名：18

節奏：96.8（24）進攻：104.4（18）防守：108.7（26）凈勝分：-4.2（25）

22、鵜鶘（17勝27負）

上周排名：20

節奏：100.1（8）進攻：101.6（27）防守：103.8（8）凈勝分：-2.3（19）

23、森林狼（16勝28負）

上周排名：24

節奏：96.8（25）進攻：106.2（13）防守：107.4（23）凈勝分：-1.3（17）

24、熱火（14勝30負）

上周排名：29

節奏：97.1（22）進攻：101.2（28）防守：104.7（11）凈勝分：-3.5（25）

25、尼克斯（19勝26負）

上周排名：22

節奏：99.5（13）進攻：105.2（15）防守：108.2（25）凈勝分：-3.0（22）

26、小牛（15勝29負）

上周排名：26

節奏：93.3（30）進攻：103.0（23）防守：106.3（20）凈勝分：-3.4（23）

27、魔術（18勝28負）

上周排名：23

節奏：98.3（19）進攻：101.1（29）防守：106.4（22）凈勝分：-5.3（27）

28、太陽（15勝29負）

上周排名：27

節奏：101.7（3）進攻：103.4（21）防守：107.8（24）凈勝分：-4.4（26）

29、湖人（16勝32負）

上周排名：28

節奏：100.3（6）進攻：103.5（20）防守：110.5（30）凈勝分：-6.9（29）

上周三輸給掘金隊之後，湖人隊本賽季在最後5分鐘分差5分以內的比賽中已經是13連敗，那些比賽中，湖人隊在關鍵時刻讓對手每100回合能得到144分。昨天，湖人隊更是遭遇了隊史最慘失利，輸給小牛隊多達49分，而且全場只得到73分。

30、籃網（9勝34負）

上周排名：30

節奏：104.2（1）進攻：101.6（26）防守：109.5（28）凈勝分：-7.8（30）

（羅森）