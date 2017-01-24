（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP），實現了他去年的競選訴求。



川普今天在白宮橢圓形辦公室同時還簽署了另2道命令，分別是凍結聯邦招聘作業，以及禁止在海外提供墮胎服務的美國非政府組織請領聯邦補助。



川普稱，退出跨太平洋夥伴協定「對美國工人是件好事」。1060124