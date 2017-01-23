穆熙妍半年出國33趟 狂飛練成神力女超人NOWnews今日新聞 (2017-01-24 02:38)
穆熙妍日前應西班牙英格列斯百貨之邀擔任新年女神，希望藉由她過人的時尚品味推廣西班牙的美食，時尚與觀光。為了這次行程，她親自扛了2大箱行頭，飛了14小時，前往零度左右的西班牙馬德里街頭，拍攝一系列新年時尚造型look。因為工作而頻繁的飛行，她練就出一身扛行李的神力：「如果來回飛行算1次的話，我半年裡大概飛了有33次之多，常常在飯店醒來的時候，會驚問自己現在在哪裡？」
因為工作行程太忙，也練就了穆熙妍超快速打包行李的能力，「這次飛西班牙因為我比較早出關，所以我就幫工作人員們扛了一整團整整6大箱行李，她們一出關就看到我悠閒地在一推行李旁簡直嚇呆了，直呼我是神力女超人！ 」她得意直呼:「健身果然不是白練的！」
笑稱自己是工作狂的穆熙妍說：「去年我參加了東方衛視《我的新衣》節目的錄製收獲很多，也讓更多的觀眾認識我，同時也在大陸推出我第一本短篇小說《見過愛情的人》，銷售狀況很好。最近大陸的一項作者票選，還獲得最佳青春偶像的殊榮，台灣的繁體版也將在農曆年後推出，希望也一樣能有好成績。」
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