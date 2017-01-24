多特宣布1000萬歐簽下新伊布 KO皇馬簽約5年北京新浪網 (2017-01-24 02:12)
伊薩克加盟多特
日期:1月24日消息，多特通過官方網站宣布簽下瑞典年輕前鋒伊薩克，伊薩克被譽為新伊布，之前皇馬很希望簽下他。德國媒體報導，這筆交易轉會費為1000萬歐元。
由於伊薩克還只有17歲，他的轉會需要等國際足聯的特批，但多特表示轉會已經接近完成。
伊薩克是目前歐洲足壇最受關注的新星之一，他出生於1999年8月21日，身高達到1米90。他去年2月才在AIK索爾納完成首秀，迄今已經打進10個進球。同時，他在今年1月代表瑞典國家隊完成首秀，隨後在6-0大勝斯洛伐克的比賽中，成為國家隊歷史最年輕進球隊員。
（卡拉斯）
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