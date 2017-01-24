日期:1月24日，據TMZ網站報導，最近，美國著名說唱歌手Ice Cube組織了一個籃球3對3聯盟，並邀請到阿倫-艾弗森和昌西-比盧普斯等昔日NBA球星參加。前湖人隊控衛斯馬什-帕克在近日接受採訪時表示，如果他和昔日湖人隊友科比以及奧多姆一起參加這個3對3聯盟，他們將會奪得總冠軍。

「如果我和科比、拉馬爾（奧多姆）一起參加這個比賽並打出三角進攻，那將會非常完美，並且能奪得總冠軍。」

即便在得知艾弗森、比盧普斯、肯揚-馬丁和拉沙德-劉易斯等昔日NBA球星都會參加這項比賽之後，帕克依然堅信他、科比和奧多姆將組成最好的球隊。

「當然。」他說道，「我們的陣容非常平衡，科比是我們的領袖，奧多姆是一位出色的傳球手，科比能組織進攻，而我只需要在他們身邊打無球進攻就行，站在底角準備接球投籃，而且我現在依然能攻擊籃框。此外，我們都能防守。」

斯馬什-帕克曾是湖人隊的首發控衛，並與科比搭檔后場。但是科比顯然並不喜歡這位搭檔。在帕克離開湖人隊之後，科比曾公開貶低帕克，並認為他根本不具備打NBA的實力。

那麼多年過去了，帕克看上去並不在意科比對他的指責。

「我認為那個時候我們都不太成熟。其實我們的搭檔效果很好，而且從內心來說，我堅信我們（我和科比）本可以成為湖人隊歷史上最好的后場組合。」

（羅森）