臺南市市議會春節勞軍慰問活動大成報 (2017-01-24 00:56)
臺南市議會23日上午由議長賴美惠、議員陸美祈、蔡玉枝與侯澄財，代表市議會分別前往白河區陸軍部隊訓練南區聯合測考中心與北門區行政院海岸巡防署第六(台南)巡防區致贈春節慰問金，由陸軍部隊訓練南區聯合測考中心張維燻指揮官、陸軍第五地區指揮部嘉義聯保廠陳嘉雄廠長、行政院海岸巡防署第六(台南)巡防區羅弘熙召集人、第五一岸巡大隊董鈞廷大隊長與臺南第二機動查緝隊許昭偉隊長分別代表接待與簡報。白河區區長譚乃澄、北門區區長曾榮嘉、臺南市軍人服務站專員葉東生、議員李退之與謝財旺服務處亦派秘書趙瑞旗與謝舒凡一同出席。
在陸軍部隊訓練南區聯合測考中心座談會上，賴議長親切地與來自臺南各地的志願役士兵們話家常，除了關心在部隊裡的生活與工作情形外，議長也感謝大家選擇了從軍這份神聖的工作，不畏辛苦地保家衛國恪盡職守，並藉著一年一度的春節勞軍慰問，預祝大家春節愉快。
賴議長在聽取海岸巡防署羅弘熙召集人簡報後，瞭解海巡官兵的編制與任務分配，對於岸巡大隊在維護地方海岸治安的辛勞與查緝隊盡忠職守查緝走私菸酒與毒品職務深感敬意，尤其在過年前海上船隻數量增多，查緝工作更加繁重，議長對此也深表感謝，並藉著春節來臨前致贈春節慰問金，祝大家新年快樂、萬事如意。
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