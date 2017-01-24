替代役役男溫馨關懷學童寒假期間課後照顧大成報 (2017-01-24 01:02)
在照顧期間每日上午八時至下午五時，配合排定課表實施課業輔導、志工及替代役役男指導才藝教學活動，每日中午陪同學童午餐並聽取同學心聲。
南區公所表示，此次活動經費由內政部役政署核發補助，公所派出4員替代役男前往灣裡聯合里活動中心寒假課輔，替代役男與志工共同為社會服務做最好的服務，並使役男貢獻所學，既可協助弱勢學童課外學習又可獲得寶貴之經驗，實為踏入社會先期之訓練。
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