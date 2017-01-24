【大成報記者王繪甄/臺南報導】臺灣歷史雖然從臺南開始，卻獨缺美軍在台歷史實在可惜，市議員李文正、解吟情小姐召開記者會，認為如能利用這段歷史文化更能提昇臺南份量，對於推廣國民外交，帶動觀光經濟發展將有莫大幫助。李議員表示，台南的歷史應和世界接軌才是，像美軍當年協防台灣，突顯台灣地位重要，又以臺南為主要基地，留下太多老一輩臺南人的回憶，周遭的親戚朋友或多或少都有賺過美國人的錢，當政府花費大筆經費保存眷村文化，卻漏掉美軍在台南歷史文化，實在讓人匪夷所思。解吟情小姐表示5、6年前她因緣際會，投入美軍在台南歷史文化研究，花費無數人力、物力，手上蒐集資料不計其數，當時在台灣讀書的美國小孩子如今都已6、70歲，他們都相當懷念當時在台灣的日子，這段時間都有保持密切的互動，她雖然一再爭取，可是政府還是無動於衷，實在讓人痛心，她擔心如果由沒有投入付出這塊歷史的人來做，不但效果有限，也難以讓人心服口服。