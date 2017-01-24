【大成報記者王繪甄/臺南報導】農曆過年將至，臺南市議員蔡秋蘭籌組之「臺南市心蘭愛心會」與「南鯤鯓代天府代天宣化行善團」於去年12月間，陸續辦理好幾場的「寒冬送暖，愛心無境界」聯合物資發放活動後，今於農曆過年前將再特別針對西港、佳里、七股區內貧困邊緣戶、單親扶養多位子女及高齡孤寡無力工作者等急需幫助者，約100個家庭，農曆過年前一一走訪，每戶致贈春節慰問金5000元，合計金額約50萬元，希望藉此微薄心意能稍稍驅散隆冬的寒意，溫暖他(她)們的心。市議員蔡秋蘭與南鯤鯓代天府代天宣化行善團團長張少惠董事長一直以來始終關注貧困鄉親的生活，平日為民服務時主動關切慰問，一旦知道生活陷入困境的鄉親，結合「臺南市心蘭愛心會」前往關心協助，不遺餘力。市議員蔡秋蘭表示，愛心不分大小，但一定要及時，多一次慰問，多一份溫馨，讓角落的弱勢族群更感受到社會的溫暖，也期盼社會大眾能多注意及關心，並給予幫助及鼓勵，持續的來推動社會慈善工作。