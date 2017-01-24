寒冬送暖，愛心無境界大成報 (2017-01-24 01:08)
市議員蔡秋蘭與南鯤鯓代天府代天宣化行善團團長張少惠董事長一直以來始終關注貧困鄉親的生活，平日為民服務時主動關切慰問，一旦知道生活陷入困境的鄉親，結合「臺南市心蘭愛心會」前往關心協助，不遺餘力。
市議員蔡秋蘭表示，愛心不分大小，但一定要及時，多一次慰問，多一份溫馨，讓角落的弱勢族群更感受到社會的溫暖，也期盼社會大眾能多注意及關心，並給予幫助及鼓勵，持續的來推動社會慈善工作。
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