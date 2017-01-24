【大成報記者王繪甄/臺南報導】臺南市北門區衛生所將於今年3至4月辦理戒菸班，採小班制，預計招收人數6至12人，報名額滿截止，本活動由國民健康署運用菸捐經費支應，全程免費，並聘請專業講師協助，參加者贈送精美獎勵品，機會難得，歡迎癮君子報名參加，報名活動最後截止期限2月22日。



世界衛生組織（WHO） 指出：「全球每年有600萬人死於菸害，而台灣每年有28,000人死於菸害」。另研究發現吸菸會破壞免疫系統，與癌症、口腔疾病、心臟血管及呼吸道等疾病呈現正相關，而長期吸到二手菸的民眾和吸菸者的身體傷害差不多；為了您跟家人的健康，歡迎有戒菸需求民眾至北門區衛生所，衛生所將提供二代戒菸服務，有醫師、藥師、護理人員專業團隊，提供您戒菸藥物及戒菸衛教諮詢服務，讓您戒菸的過程不再寂寞，遠離尼古丁的魔戒。



北門區衛生所電話：06-7862043



免費戒菸專線：0800-63-63-63