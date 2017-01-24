【大成報記者王繪甄/臺南報導】國立臺南大學知識應用暨網路服務研究中心(KWS)與日本首都大學東京社群系統研究中心 (CCS)共同合作開發智慧型機器人小老師Palro，能夠陪國中小的學生學習英文與數學，擔任小老師及助教的角色，並可教學生做體操、唱歌或跳舞，希望以寓教於樂的方式提升學生的學習興趣及成效。南大邀請高雄市敎育局與臺南市教育局共同參與智慧型機器人國際合作計畫，連結與日本首都大學東京(TMU)久保田教授共同研發的智慧型機器人及大阪府立大學(OPU)雲端主機，共同建構中小學國際合作雲端學習平臺。去（105）年12月，南大知識中心與資工系師生及日本首都大學東京博士班學生碩南共同前往臺南市昭明國中，帶領智慧學習機器人Palro和昭明國中學生現場互動，進行英語聽力的學習與交流，希望未來能協助臺南市教育局推廣及建構學生英語學習雲端機器人國際平臺。今年1月19日智慧學習機器人Palro前進高雄市山頂國小，該校簡木全校長邀請南大團隊帶領機器人小老師和該校小朋友進行數學學習示範，機器人並於現場唱歌跳舞，邀請小朋友做體操，現場互動熱絡。南大與日本團隊未來將與高雄山頂國小共同訓練數學補救教學機器人小老師，陪伴小朋友學習數學。南大李健興教授表示，知識中心與日本大阪府立大學共同申請2017日本櫻花科學交流計畫(Sakura Program in Science 2017)，研究交流主題為機器學習與人工智慧相關應用，獲得日本政府補助的七位南大研究生將於2月1至10日至日本進行研究交流訪問，並進行有關智慧學習機器人的深入探討及國際雲端平臺建置交流，期望未來能有更多不同領域的機器人小老師投入偏遠地區的教學現場，幫助全世界更多的小朋友快樂學習。