【大成報記者于郁金/臺南報導】台南紡織集團董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，得知鴻佳啟能庇護中心交通車老舊需汰換，1月23日上午以基金會的名義，捐贈1部價值130萬元的全新無障礙福祉車，供鴻佳啟能庇護中心做為接駁身心障礙者之用；侯博明進入庇護中心關懷身心障礙者的生活，並與其同樂，讓身心障礙者備感溫馨。當日上午10時於臺南市南區鴻佳啟能庇護中心舉行「有愛無礙，轉動愛心，無障礙福祉車捐贈典禮」，由鴻佳啟能庇護中心創辦人暨董事長徐富強親臨主持，台南紡織集團董事長暨侯永都基金會創辦人侯博明、南紡集團多位高階主管、臺南市政府社會局局長劉淑惠應邀與會，典禮開始，由鴻佳啟能庇護中心鴻門武將帶來的迎賓舞，揭開活動序幕，炒熱現場氣氛。徐富強致詞感性表示，中心目前安置160多位中、重度以上身心障礙者，且有九成是低收入戶，平時有接送身障者往返住處與中心需求，加上這些中、重度身障者就醫機會頗高，需利用交通車載送到醫院，因老舊接駁車使用迄今已近20年，時常拋錨或熄火，有危險之虞，且修繕困難已無法使用，面臨服務中斷的困境，今日侯永都基金會捐贈1部價值130萬元的9人座無障礙福祉車，宛如及時雨，讓中心的服務不中斷，讓160多位慢飛天使們能接受安全舒適的接駁服務，很感謝侯董得知鴻佳的需求，及時伸出援手。隨即，進行無障礙福祉車捐贈儀式，由侯博明把象徵無障礙福祉車的立牌交到徐富強手中，為感謝基金會的善舉，庇護中心則回贈感謝狀，以及慢飛天使製作的陶藝作品給侯博明，順利完成贈車儀式。侯博明應邀致詞表示，之前一直不瞭解鴻佳機構的服務內容，如今才接觸有相見恨晚之憾！很感念徐富強與家人長期致力照護身障弱勢朋友的用心，在知道鴻佳中心部分老舊交通車，有不易維修問題，今年決定加碼再捐1輛交通車給鴻佳，妥善照顧身心障礙者，讓愛心不中斷。侯博明指出，侯永都基金會成立迄今，已陸續捐贈12輛消防車、交通車及無障礙福祉車，此次是第13輛車，未來將會持續把愛帶到需要幫助的地方。