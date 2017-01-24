侯永都基金會關懷弱勢兒 捐無障礙福祉車大成報 (2017-01-24 01:17)
當日上午10時於臺南市南區鴻佳啟能庇護中心舉行「有愛無礙，轉動愛心，無障礙福祉車捐贈典禮」，由鴻佳啟能庇護中心創辦人暨董事長徐富強親臨主持，台南紡織集團董事長暨侯永都基金會創辦人侯博明、南紡集團多位高階主管、臺南市政府社會局局長劉淑惠應邀與會，典禮開始，由鴻佳啟能庇護中心鴻門武將帶來的迎賓舞，揭開活動序幕，炒熱現場氣氛。
徐富強致詞感性表示，中心目前安置160多位中、重度以上身心障礙者，且有九成是低收入戶，平時有接送身障者往返住處與中心需求，加上這些中、重度身障者就醫機會頗高，需利用交通車載送到醫院，因老舊接駁車使用迄今已近20年，時常拋錨或熄火，有危險之虞，且修繕困難已無法使用，面臨服務中斷的困境，今日侯永都基金會捐贈1部價值130萬元的9人座無障礙福祉車，宛如及時雨，讓中心的服務不中斷，讓160多位慢飛天使們能接受安全舒適的接駁服務，很感謝侯董得知鴻佳的需求，及時伸出援手。
隨即，進行無障礙福祉車捐贈儀式，由侯博明把象徵無障礙福祉車的立牌交到徐富強手中，為感謝基金會的善舉，庇護中心則回贈感謝狀，以及慢飛天使製作的陶藝作品給侯博明，順利完成贈車儀式。
侯博明應邀致詞表示，之前一直不瞭解鴻佳機構的服務內容，如今才接觸有相見恨晚之憾！很感念徐富強與家人長期致力照護身障弱勢朋友的用心，在知道鴻佳中心部分老舊交通車，有不易維修問題，今年決定加碼再捐1輛交通車給鴻佳，妥善照顧身心障礙者，讓愛心不中斷。
侯博明指出，侯永都基金會成立迄今，已陸續捐贈12輛消防車、交通車及無障礙福祉車，此次是第13輛車，未來將會持續把愛帶到需要幫助的地方。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Snap 類單眼．Olympus 類單眼．Nikon P500 類單眼．Caselogic 類單眼．CMOS 類單眼．SAMSUNG 類單眼．類單眼相機．CAM-in 類單眼．Panasonic 類單眼．canon 類單眼 g15．canon 類單眼 hs．類單眼 廣角．類單眼 wifi．nikon 類單眼相機．Lux 類單眼．EOS M 類單眼．NX 類單眼．Pentax 類單眼．Canon 超廣角 類單眼．Golla 類單眼．微單眼 類單眼．RICOH 類單眼．canon 類單眼相機 類單眼．canon 類單眼 gx1．徠卡 類單眼．Piyet 類單眼．ROBOR 類單眼．Fujifilm 類單眼．佳美能 類單眼．nikon 類單眼
- 【AoXuan】玩色人生28吋ABS防刮耐磨行李箱/旅行箱(大蔚藍/
- 3套件超值選 Alipa 木箱鼓(NO.600)+專用保護袋(小)+教學書
- 【團購兩入組】 元山3.8L萬用電火鍋YS-5380IC
- 【艾莉絲-貝倫】甜蜜楓葉(6.0呎x6.2呎)四件式雙人加大(100%
- SOBDEALL 沙伯迪澳 - 真皮肩背包 美珠釘扣 附底板 收納多
- 【CASIO 卡西歐 EDIFICE 系列】日系搶眼設計 藍寶石水晶 多
- 巧福 16吋360度DC節能涼風扇 電風扇 UC-616DC
- 【FANTINO】男裝 撞色線條羊毛POLO衫 (牛仔藍) 447305
- 東芝TOSHIBA-乾濕吸塵器(TVC-2215)
- 【Pioneer 先鋒】MCS-434(5.1聲道藍光家庭媒體播放中心)
搶購知名蛋捲 八旬阿嬤暈倒【中廣新聞網】
樂陞違反證券交易法案 北檢今天偵結【中廣新聞網】
辜成允外傷腦死不治【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》