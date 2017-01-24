2017臺灣燈在雲林─吉鳴雲揚燈會志工關懷獨居長者除舊迎金雞大成報 (2017-01-24 01:22)
【大成報／雲林縣報導】
2017臺灣燈在雲林─縣長李進勇於23日號召燈會志工動起來，全縣20個鄉鎮市公所與燈會志工共同為獨居老人大掃除，除舊佈新，一同迎接2017臺灣燈會在雲林盛事，並以清新、乾淨的環境歡迎各地民眾到雲林賞燈、遊雲林。
李縣長表示，雲林縣政府為讓縣內弱勢族群感受溫馨洋溢的新年，陸續辦理一連串寒冬送暖活動，如：長青食堂與縣長圍爐、日間照顧活動中心老少共融等一系列活動，就是要讓我們的長輩每逢佳節倍感溫馨，並呼籲大家要傳承固有的美德，敬老愛老，營造一個高齡友善的城市。
李縣長強調，春節前夕除舊佈新大掃除乃是臺灣人的傳統，針對獨居長輩因子女不在身邊或無子女而難以全面清掃，雲林縣政府每年皆會協調公所運用民間資源協助獨居長輩除舊佈新，為了感謝2017臺灣燈會志工的熱情響應，今年特別連結燈會團體志工、社區團體志工來協助雲林縣各鄉鎮市獨居長輩清掃家裡，提前為2017臺灣燈會志工服務揭開序幕。
李縣長指出，雲林是燈會原鄉，幾經波折，終於取得燈會主辦權，2017臺灣燈會在雲林是所有縣民共同的大喜事，過完年後緊接而來的燈會，每位志工都是重要的幫手，經由志工無私奉獻，發揚愛心與熱忱，敘寫一串串令人感動的故事，傳播雲林熱情、好客的精神到全國、國際每個角落，獲得來訪遊客的肯定、認同與支持。
縣府社會處長丁彥哲表示，感謝全縣各地志工朋友的犧牲奉獻與無私付出，讓社會福利工作推展順利，今後縣政府也會更積極與志工朋友、志工團體合作，加速落實雲林縣「志工銀行」的政策願景，期盼有更多的朋友，一同加入志願服務行列！(記者張秦華翻攝)
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