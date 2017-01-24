巧手創作花燈慶春節 原來屏監受刑帥哥傑作大成報 (2017-01-24 01:31)
過去近20年，隨著大大小小燈節在全臺各地一個個滋長出來，需要大量密集勞力、生產空間，以及藝術性、技術性兼具的花燈製作人才，有難以想像的大量需求缺口，於是時間多、精力旺盛、願意配合的矯正機關收容人，成為花燈技藝傳承的藍海。
每年臺灣燈會中，很多花燈大都來自矯正機關收容人做的，少了他們元宵節黯淡無光！屏監表示，提供收容人花燈製作工藝的場域，讓他們有機會在服刑時，靜下心來發揮構思創意，而歷年來參加臺灣燈會競賽都均獲得令人稱讚的佳績！
受刑人阿忠興奮表示，日前已得到假釋核准，即將出監，他會親自帶家人到萬年溪沿岸的燈會現場，親自介紹自己如何一手一片的製作出這光彩耀眼的花燈，並且要到東隆宮去當個燈藝師傅，繼續傳承這個工藝技術，以及承擔家裡經濟與照顧家人。
屏監透過讓收容人研習傳統花燈製作技藝、體會傳統工藝之美，來轉化他們的心性，培養他們從做中學習、從學習中成長的態度，能開啟創意及團隊互助合作之精神，又能將創作成果與社會外界分享共賞，進而強化其自信心與榮譽感，透過傳統燈藝創作，讓收容人找到屬於自己的天空。
106年1月24日起，屏東市台糖街及屏東縣萬年溪沿岸將舉行點燈展出花燈，歡迎民眾前往欣賞，增添年節溫暖氣息，並給予收容人支持及肯定。
(209行善家族記者于郁金)
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