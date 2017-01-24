農會改選在即，確保公平、公正、公開，雲林縣政府祭出農會法第46條大成報 (2017-01-24 01:52)
【大成報／雲林縣報導】
農會改選在即，23日有全縣20鄉鎮市農會代表、理監事候選人向縣府陳情反應選舉不公。
縣長李進勇表示，縣政府作為轄內農會主管機關，必要時祭出農會法第46條「農會理、監事及總幹事如有違反法令、章程，嚴重危害農會之情事，主管機關得報經上級主管機關之核准，或逕由上級主管機關予以停止職權或解除職務。」，確保農會選舉公平、公正、公開。
李進勇縣長特別提出3點說明：
1、關於會員名冊的問題，依規定農會完成候選人審查作業，應將相關資料送到縣府，並同時通知候選人，合格的候選人即有資格申請會員名冊。但目前因候選人消極資格認定問題，須由農會先向警察局、雲林地檢署及雲林地方法院查詢用以認定消極資格的資料。
現階段，警察局及地檢署的相關作業均已完成，剩地方法院尚在進行，目前已經完成80%，院長並答應完成後會即時通知農會前來領取相關資料，避免又因郵務送達造成遲延。
縣府農業處同時也會以電話及電子公文雙管齊下，要求農會前往法院領取資料。如此一來，農會最慢在25就能將候選人審查結果送達縣府，同時通知所有候選人，會員名冊的問題就能在過年前解決。
2、關於東勢鄉農會會員資格爭議，針對24日下午將進行的資格複審，縣府已另外派出三位代表，分別是政風處查處科長、行政處法制科長、警察局刑警大隊副大隊長參與，同時全程錄音、錄影，讓審查過程公開、透明，確保所有委員都能按照自由意志行使職權。如不法情事，縣府不會輕易放過，尤其依農會法第46條賦予縣府的職權，縣府絕對依法執行。
3、關於土庫鎮農會候選人號次提前洩漏，雖然相關選罷法未規定，但這已明顯妨害選舉公平性，縣府會進行蒐證，如結果屬實，會嚴格予以糾正。(記者張秦華翻攝)
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