【大成報記者于郁金/臺南報導】迎春添喜事！嘉南藥理大學1月23日上午10時30分於校長室，為保健營養系徐彰怡及環境資源管理系施佳希兩位同學，舉行成績優異生提前畢業的正式畢業典禮；簡單又隆重的儀式由校長陳銘田撥穗並頒發學士畢業證書，包括副校長陳鴻助、副校長兼環境永續學院長陳健民、主任秘書萬孟瑋、民生學院長王瑞顯等多位師長，也參與微畢典，一起為他們祝福。嘉藥創校至今年3月剛好滿51年，自2007年2月產生第1位資優生提前畢業以來，包含這次2位，總計有18名提前畢業的學生。陳健民校長期許兩位優秀學生，在鵬程萬里、展翅高飛之際，別忘了要積極回饋社會、服務人群，並不斷努力超越自我，更歡迎隨時回母校敘舊，鼓勵學弟妹。保健營養系徐彰怡同學，高中畢業後，曾在藥局與中醫診所擔任藥師和醫師的助理，也自發進修中醫中藥相關知識，先後通過中醫師檢定考以及中餐丙級證照；在工作中，深深體悟到自己學習不足和專業的重要，並對預防醫學和營養學產生濃厚興趣，經過多年考慮，乃下定決心入學嘉藥保健營養系就讀；在校期間勤奮好學，表現傑出，大三時以優異成績申請至國立成功大學附屬醫院實習，深獲醫院主管及患者的讚許與肯定。徐彰怡同學說，下階段將以取得營養師證照為主要目標，希望可以發揮自己所學的營養專業服務更多人群。環境資源管理系施佳希同學，從小在純樸的屏東里港成長，天天親近自然生態，養成她愛護環境的情操；就讀嘉藥期間，除了認真修課外，從大二起就投入氣膠科技與環境品質研究，從事空氣污染調查管控技術方面的研習，成效卓著，因而獲得環管系第10屆實習成果海報第1名，其研究論文也曾入選2016年環工學會論文決賽之榮譽；施同學個性力求完美，堅持為環境保育奉獻心力，計畫未來將投身環保科研，做一位綠色臺灣、永續地球的先鋒使者。嘉南藥理大學自95學年度第2學期通過實施提早畢業制度以來，至今已陸續有18位學生提前畢業；依據該校成績優異學生提前畢業辦法，必須在規定的修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須80分以上，成績排名也必須在該系該年級該班前5%才能申請。