川普上台情勢不明 歐股走低中央社 (2017-01-24 02:08)
（中央社倫敦23日綜合外電報導）美國總統川普一上任就抨擊全球貿易協定並承諾美國優先，但他計畫採取的作法並不確定，對市場造成影響，歐股走低。
倫敦FTSE 100指數下挫47.26點或0.66%，以7151.18點作收。
法蘭克福DAX 30指數跌84.38點或0.73%，收在11545.75點。
巴黎CAC 40指數跌29.26點或0.60%，收4821.41點。1060124
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