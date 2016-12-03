▲北市議員何志偉（右）在蘇打綠挨罰後提出質詢後獲回應，北市府近日將進行施工評側。（合成圖／翻攝自臉書，2017.01.23）

台北小巨蛋是台灣大型指標性表演場地之一，許多歌手將「攻蛋」開唱視為具特殊意義的里程碑。前年天后張惠妹在演唱會上High唱經典曲《三天三夜》，意外「震」出「阿妹條款」，後續開唱歌手無不戰戰兢兢，深怕挨罰。去年12月2、3日蘇打綠在小巨蛋舉辦電影首映及演唱會唱了《三天三夜》振動超標被罰新台幣30萬元，喊話要市府別只裁罰不改善，引起不少共鳴。相關單位23日透露已編列預算評估小巨蛋減振隔音工程改善可能，年前將討論細部時程，預估半年可完成評估。

蘇打綠去年12月2、3日連兩天舉辦「故事未了」電影首映演唱會，首日開唱有兩首歌超標被罰新台幣20萬元，隔日青峰在演唱會上仍然選唱《三天三夜》，並向小巨蛋相關單位呼籲「拿罰金改善」防震隔音，讓小巨蛋成為真正可以開演唱會的場地。台北市議員何志偉率先於臉書表示力挺，認為：「演唱會high歌不站、不動、不跳超詭異！」感嘆台灣「軟實力碰上爛硬體」失去競爭力。

▲北市議員何志偉在蘇打綠挨罰後率先PO文力挺，並於當月7日對市府相關單位提出書面質詢。（圖／翻攝自何志偉臉書，2016.12.03）

12月7日市議員何志偉向北市府提出書面質詢，15日府方回應說明，2015年捷運公司曾評估工程無法保證減振效果且曠日廢時，暫以契約限制預防消極處理，未來已請小巨蛋興建單位、北市府工務局新工處另案評估透過工程改善減少引發共振情形之可能性。23日何志偉接到進一步通知，表示預算已編列完成，近日將討論細部時程，展現積極作為。

何志偉表示，評估報告最快約半年左右會出爐，感嘆因蘇打綠「以身試法」的捨身抗議引起討論，才讓相關單位積極面對並解決問題，「好像要吵才有用，公部門應該主動偵測並且解決問題。」工程勘查評估將參考北部流行音樂中心，大約需花費新台幣近百萬元。何志偉認為，若能多一個讓大家盡情享受表演的場地，也是「功德無量」。

▲何志偉認為如果能改善小巨蛋讓歌迷與歌手都可盡情享受演唱會，也是功德無量。（圖／NOWnews資料照）