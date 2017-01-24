日期:1月23日，上一周，歐巡賽的參賽陣容明顯強過同期的美巡賽，這一點體現在了世界積分上。湯米-弗利特伍德（Tommy Fleetwood）在奪取冠軍之後，世界排名攀升到了50位附近。談到中國選手，他們就沒有藉助過去一周的機會獲得世界積分。

來自英格蘭的弗利特伍德在三位強將追趕下，於最重要時刻，打出了個人最棒的一段高爾夫。他在後九洞打出31桿之後，交出當天最低桿數：67桿，低於標準桿5桿，領先1桿，於阿布扎比錦標賽贏得個人第二個歐巡賽冠軍。弗利特伍德因為這個勝利獲得421,139歐元（約合人民幣310萬元），其歐巡賽獎金排名一舉衝到了獎金榜頂端。他在兩站比賽中獲得526,481歐元（約合人民幣388萬元），領先第二位20餘萬歐元。

與此同時，弗利特伍德獲得50個世界積分，其世界排名從102位攀升到53位。英格蘭人的生涯峰值為47位，出現在2015年7月。那之後他改變了揮杆，按照他自己的話說，「那會讓我成為世界高手」，可是他的狀態卻原地止步，直到去年年底他重新與前球童和前教練合作才開始慢慢轉變。

弗利特伍德尚無法通過這場歐巡賽大勝獲得美國大師賽入場券，可是如果他的這股良好勢頭繼續發展下去，3月27日進入世界排名前50位，也將獲得奧古斯塔的入場券。

美國公開賽冠軍達斯汀-約翰遜首次到中東參賽，他在最後一個洞推入20英尺老鷹推，與帕布羅-拉拉扎巴爾落後一桿，獲得並列第二名，賺到219,470歐元（約合人民幣162萬元）和25個世界積分。達斯汀-約翰遜的世界排名沒有改變，維持在第二位，而帕布羅-拉拉扎巴爾上升到了97位。

美國球手哈德森-斯沃福德（Hudson Swafford）在凱業必達挑戰賽上實現美巡賽首勝。斯沃福德因為這個勝利獲得500個聯邦杯積分、104.4萬美元（約合人民幣716萬元）以及42個世界積分。斯沃福德的聯邦杯排名從69位上升到第六位，總共獲得610分，而其獎金排名從81位上升到第七位，合計1,251,805美元（約合人民幣858萬元）。與此同時，29歲的他世界排名上升115位，從200位以外上升到了89位。

這個勝利的另外一項福利是美國大師賽席位，這將是哈德森-斯沃福德生涯第一次前往奧古斯塔比賽。他還獲得了PGA錦標賽和球員錦標賽席位。

加拿大選手亞當-哈德文（Adam Hadwin）在這場賽事的第三輪打出59桿，可惜最終以一桿之差敗北。儘管如此，這就是他在美巡賽上的最好名次，他獲得25.2個世界積分，其世界排名上升85位，本周位於第111位。

手術復出首秀的菲爾-米克爾森在凱業必達挑戰賽並列第21位，世界排名下降1位，位居第22位。

上一周另外一場重要的比賽為亞巡賽和日巡賽聯合認證的2017年揭幕戰新加坡公開賽。即將年滿51周歲的泰國老將普雷德-馬山（Prayad Marksaeng）領先一桿，在聖淘沙高爾夫俱樂部擊敗衛冕冠軍宋永漢奪取冠軍，他贏得18萬美元（約合人民幣123萬元）的同時，獲得26個世界積分，其世界排名上升到第150位。

亞當-斯科特在這場賽事中獲得並列第九名。而中國選手張蕙麟雖然晉級，但因為名次過低（並列第65名），只獲得2,700美元（約合人民幣1.9萬元），並未獲得世界積分。

世界排名前十位的選手這一周沒有發生變化，事實上，世界排名前20位選手都沒有發生改變。以下是新一期排序：（1）簡森-戴伊，（2）麥克羅伊，（3）達斯汀-約翰遜，（4）亨利克-斯滕森，（5）喬丹-斯皮思，（6）松山英樹，（7）亞當-斯科特，（8）賈斯汀-托馬斯，（9）帕特里克-瑞德，（10）亞力山大-諾倫。

松山英樹在本周農夫保險公開賽上有機會取代喬丹-斯皮思，攀升到第五位。而本周即將重返美巡賽場的老虎-伍茲，世界排名下滑6位，位於663位。

中國選手方面，一些選手的世界排名有調整，但是前十位的順序沒有變化：（1）李昊桐（144位），（2）吳阿順（177位），（3）竇澤成（205位），（4）張新軍（294位），（5）梁文沖（325位），（6）張蕙麟（440位），（7）陳子豪（604位），（8）曹一（823位），（9）何澤宇（1037位），（10）劉晏瑋（1087位）。

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（小風）