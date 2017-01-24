LPGA新季揭幕前女子排名：高寶璟第一馮珊珊第四北京新浪網 (2017-01-24 01:34)
世界第二阿瑞雅將出戰本周LPGA揭幕戰
日期:1月24日，美國LPGA巡迴賽即將於本周在巴哈馬揭幕，阿瑞雅在內的四位世界前十的選手將參加巴哈馬精英賽，這預示著世界前50位會出現一定的變化。在這個變化之前，讓我們來看一看當前的世界女子排名。
由於本周，全球仍然沒有重要的女子職業賽事舉行，因此世界排名前44位都沒有升降，高寶璟依舊位於第一位，而且是唯一世界平均積分雙位數的選手（10.54）。紐西蘭姑娘不會參加巴哈馬的比賽，不過即便世界第二阿瑞雅奪冠，也無法超越她，因為兩人之間相差有2.5分。
世界第四馮珊珊也不會到巴哈馬參賽，不過因為去年年底累積了不少積分，她與會參賽的世界第五萊克西-湯普森（Lexi Thompson）之間相差接近1分，應該說也是比較安全的。
以下就讓我們看一看世界前十選手的排名：（1）高寶璟，（2）阿瑞雅，（3）田仁智，（4）馮珊珊，（5）萊克西-湯普森，（6）金世煐，（7）張哈娜，（8）布魯克-亨德森，（9）柳簫然，（10）朴城炫。
另外一方面，中國女子前十也沒有發生變化，分別為：（1）馮珊珊（第四位），（2）林希妤（第77位），（3）閻菁（第150位），（4）森田遙（第154位），（5）石昱婷（第212位），（6）馮思敏（第233位），（7）張維維（第286位），（8）潘艷紅（第345位），（9）黎佳韻（第378位），（10）楊濤麗（第401位）。
（小風）
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