日期:1月23日消息，ACDS青少年資格賽系列賽——中國佛山站於23日上午7:00在佛山高爾夫球會正式開賽。賽事組委會特為12-17歲組選手安排了首日36洞的緊湊競技日程。這在美國大學的校隊比賽中十分常見，而此次賽事沿用該賽制不僅是為了讓選手更好的適應大學賽制，挑戰自我，同時也為讓選手向現場觀賽教練表明「我，已準備好了」；而經過第一輪對比賽場地的適應，第二輪72%的選手有更好的發揮，打球節奏明顯加快，這也更契合了AJGA賽事及大學高爾夫賽事的要求。

10-11歲組選手今日賽程為一輪18洞。其中男子組祝一夫和張躍瀚並列第一，以75桿結束第一輪。祝一夫在第13及18號洞各抓了1隻鳥，張躍瀚則在第4，6，16號洞各抓到1隻；鍾炘諺（Charlene Chung）在女子組一直保持領先。

年僅14歲的北京小伙唐俊禕（Daniel Tang）在男子12-17歲組的第一輪比賽中，以兩桿之差落後於陳戈逸，暫居第二。下午的第二輪中，唐俊禕持續發力且發揮穩定，反超獲得第一，共收穫小鳥4隻，今日總成績為76-72。

女子12-17歲組鄧晶帆一路領先，在第一輪及第二輪中始終佔據著第一的位置，共抓7鳥，以兩輪成績73-71平標準桿。而一周前，鄧晶帆在珠海參加的第十三屆USKG青少年高爾夫冠軍杯賽中奪冠。

本次賽事中難度係數最高的是17號玄機洞，從此前ACDS聯合創始人CJ Gatto對此洞做出的「保帕在這個洞已經是很好的成績！」的點評可見一斑。但超過半數的選手在此洞成功保帕，其中7位選手獲得小鳥，整體發揮理想。

青少年資格賽系列賽正賽第一天的賽程順利結束，感謝選手們的付出，為我們呈現了一場精彩的比賽，同時也讓我們看到了他們的努力與堅持，期待各位周二決賽的表現。