科比:永遠願意為湖人提供幫助 給我打電話就行北京新浪網 (2017-01-24 01:04)
科比和巴斯家族感情深厚
日期:1月24日，據《湖人國度》報導，前湖人隊巨星科比-布萊恩特在近日接受採訪時表示，他非常樂意為湖人隊提供建議和指導，並喊話巴斯家族「只要給我打電話就行」。
昨天是科比單場81分的11周年紀念，結果他們在客場與小牛的比賽中遭遇隊史最慘失利，而且全場只得到73分。
最近有消息稱，湖人隊總裁珍妮-巴斯正在四處徵求意見，並希望找到湖人隊未來的前進方向。為此，她還與湖人隊名宿「魔術師」約翰遜進行了會面。
近日，科比接受了著名記者斯蒂芬-A史密斯的電話採訪，當談到湖人隊目前的困境時，科比明確表示他願意提供建議和指導。
「我會永遠在珍妮、吉姆和整個巴斯家族的背後，如果他們需要協助或者希望得到建議的話。」科比說道，「我現在不會出現在幕前或者在聚光燈下，我更願意待在幕後並專注於內容的創作，因為這是我現在真正的熱情所在。但是巴斯家族知道，我和他們之間只隔著一通電話。」
隨著科比的退役，湖人隊徹底成為了一支年輕球隊，而他們在本賽季也遇到了年輕球隊都很遇到的困境。
雖然科比曾多次表示他在退役之後不會執教，但是偶爾為湖人隊的年輕球員提供指導還是可以做到的。我們看到，納什和加內特這些退役不久的球星都在一些NBA球隊擔任兼職顧問的角色，科比把20年職業生涯都獻給了湖人隊，所以當看到湖人隊陷入困境的時候，他自然願意提供力所能及的幫助。
（羅森）
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