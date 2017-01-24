台北市一間知名美式餐廳陳姓董事長，疑似與張姓股東有糾紛，23日遭爆深夜拿汽油到張男家門口潑灑，張男控訴自己身上也被潑到汽油，陳男還作勢點燃，最後鬧到警方出面處理，陳男被逮捕帶回偵訊，訊後被依公共危險、恐嚇安全及殺人未遂等罪移送法辦，士林法院裁定陳男15萬交保，且須遠離被害人住處150公尺，但檢方認為陳男有反覆實施的危險，目前已提出抗告。

據了解，陳男與張男因意見分歧，先在通訊軟體上發生爭吵，陳男怒嗆張男「讓你知道嘴臭的下場！」、「我爸爸在上海，幫不少黑的白的處理事情」，張男認為被陳男恐嚇，因此拒接電話，使陳男一怒之下跑到張男家門口潑汽油。

張男因擔心影響到鄰居，加上妻子懷有七個月的身孕，只好開門阻止陳男，不料卻遭陳男潑得滿身汽油，而陳男還拿出打火機作勢引燃，嚇得張男趕緊躲開，由於陳男自己也潑到部分汽油，在考慮是否點火時被張男搶下打火機。

張男趕緊請鄰居與妻子報警，警方到場時陳男情緒仍然很激動，不斷對張男以及張妻咆嘯、罵髒話，被警方詢問為何帶汽油時，陳男辯稱「因為張男家裡沒有煤油，所以帶一罐煤油給他，加上自己車子沒油，所以才會帶一桶汽油來加油」，事後被警方帶回警局偵訊，依公共危險、恐嚇安全及殺人未遂等罪移送法辦。

士林地檢署認為陳男有反覆實施的危險，向法院聲請羈押，但士林地院認為，陳男縱火行為屬單一性案件，具有針對性，只需限制遠離被害人，即可達到預防效果，沒有羈押必要，因此裁定15萬交保，檢方不服已提抗告。