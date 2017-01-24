籃網：林書豪腿傷惡化 可能缺陣3至5週中央社 (2017-01-24 00:49)
（中央社紐約23日綜合外電報導）布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）表示，台裔後衛林書豪因腿筋受傷，至少還會缺陣3週。林書豪因為腿筋受傷，這個球季大多數比賽都無法上場。
美聯社報導，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）今天表示，林書豪左腿腿筋傷勢在復健時惡化，可能約3至5週無法上場。
林書豪去年11月2日，在季賽僅進行至第5場受傷，12月26日對夏洛特黃蜂隊時腿筋受傷。在籃網隊的43場比賽中，他僅出賽12場。1060124
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