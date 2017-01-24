（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本大相撲今年首場（初場所）大賽昨天落幕，30歲的大關稀勢之里奪冠。日本相撲橫綱審議委員會今天開會，同意推薦他成為橫綱，他將晉升橫綱，成為19年來首位日本人橫綱。



稀勢之里在大相撲今年首場大賽於東京兩國國技館打敗位階最高的橫綱白鵬，以14勝1敗成績奪冠，是他個人首度奪冠。



日本相撲協會的橫綱審議委員會今天傍晚開會討論後，全場一致同意推薦他晉升為橫綱。相撲協會於25日舉行春季大賽（春場所）順序表編成會議及理事會，將正式決定讓稀勢之里晉升為橫綱。暌違19年的日本人橫綱將誕生。稀勢之里將是第72代橫綱。



今天傍晚，稀勢之里在得知橫綱審議會決定推薦他晉升為橫綱後，在東京的江戶川區召開記者會表示，感到很高興，覺得自己沒怠惰，懂得刻苦耐勞，實在很好。



他表示，相信自己，登上土俵，成就了今天的自己，為此感到很高興。橫綱是具有責任的地位，就連生活方式也受到周遭的人注意。希望自己能成為模範力士。



稀勢之里的師傅、隆之鶴田子之浦表示，稀勢之里比其他人還要努力，且不氣餒，才有今天的成就，希望他能成為可以給人力量、具魅力的橫綱。



稀勢之里（本名萩原寬），生於茨城縣牛久市，這2天，牛久市的市民都感到很歡欣，有人認為他是牛久市的驕傲。



稀勢之里於2002年春季大賽身為鳴戶部屋的弟子，首度登上土俵。以17歲9個月大的年齡成為新十兩（相撲位階）、18歲3個月的年齡新入幕，年齡之輕，僅次於相撲力士貴乃花。2011年晉升為大關。總計奪冠1次、殊勳獎5次、敢鬥獎3次、技能獎1次。



上一位日本出身的橫綱是1998年夏季大賽（夏場所）結束後晉升為橫綱的第3代若乃花，這次稀勢之里可望晉升，成為暌違19年的日本出身的新橫綱。



日本出身的橫綱於2003年首場大賽時貴乃花引退後，14年來沒日本出身的橫綱，而是來自蒙古或夏威夷的橫綱。1060123