第二屆中國大眾滑雪技術大獎賽大連安波站圓滿落幕北京新浪網 (2017-01-24 00:53)
2017年1月21日，第二屆中國大眾滑雪技術大獎賽（以下簡稱：大技賽）——大連安波站在大連安波滑雪場圓滿落幕。本站比賽共湧現了9名選手晉級總決賽，許鑒奇以165.33分的高分奪得了男子組第一名，殷歡歡則以167.67分捧得女子組冠軍。兩位將分別獲得稅前冠軍獎金5000元。
經過近兩個月的激烈角逐，第二屆中國大眾滑雪技術大獎賽目前已經走過了5省7站，春節前的賽事已全部順利舉辦。2月12日將在崇禮富龍滑雪場打響新春佳節后的第一戰。滑雪愛好者可登錄賽事唯一官方網站（www.ctsgp.com.cn）和官方微信賬號（CTS_Ski），提交相關信息報名參賽以及了解賽事詳情。
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