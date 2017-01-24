【鉅亨網編譯郭照青】

美國股市週一中場下跌，投資人找尋川普總統政策的更多細節。

台北時間 00:43

道瓊工業平均指數下跌 69.49 點或 0.35% 至 19757.76。

Nasdaq 指數下跌 20.43 點或 0.37% 至 5534.91。

S&P 500 指數下跌 10.71 點或 0.47% 至 2260.60。

分析師說，投資人對川普有所顧慮，觀望他的競選承諾進展如何。現在是兌現承諾的時候了，因為大多承諾在市場已有所反應。

三大主要指數一度上漲，因川普重申了他的競選承諾之一：放寬管制。

川普週一說，他相信他的政府能削減管制達 75%，可能更多。他告訴記者說：「我們將大規模放寬管制。」

分析師說，投資人仍傾向相信川普。股市原本可能大跌，但並未出現。他並說，政策的預期屆時可能兌現。

自總統大選後，美國股市大幅上漲，企業可望減稅，政府可望增加支出，及某些行業可望放寬管制，為股市利多。但股市近來整理，投資人尋求政策的細節。

自 11 月 8 日以來，美元上漲，但最近則跌回了部份選後的漲幅，美元兌一籃貨幣觸及六週低點。

分析師說，上週五川普的就職演說，引發了貿易保護主義的擔憂，對美元構成壓力。

川普的財政振興措施不符合市場預期，美元可能持續疲弱。但美國今年升息展望，可能使得美元跌幅受限。

預期川普週一將簽署行政命令，讓重新協商北美自由貿易協定（NAFTA) 付諸行動。

預期川普另將簽署行政命令，宣布有意退出跨太平洋夥伴協定 (TPP)。

本週有多家 S&P 500 企業將公布季報。分析師說，已公布第四季財報的企業，平均獲利高於預期約 3.5%。但高出的幅度落後近來幾季。

美國今日沒有重要經濟數據公布。週五，美國將公布第四季 GDP 數據。