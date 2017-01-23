▲上一秒信還浪漫牽著女主角的手，下一秒竟搞笑模仿鄭多燕側抬腿。（圖／華研提供，2017.01.23）

「搖滾巨人」信推出最新專輯【大爺門】展現「鐵漢柔情」，向來以搖滾硬漢姿態聞名的他，先前在節目《我是歌手》中就曾挑戰多首抒情歌如：《人質》、《彩虹》、《末班車》等曲目，唱哭許多歌迷，直呼信唱起抒情歌一樣讓人十分過癮。專輯新歌《唱不完的副歌》展現信多情一面， 只不過MV中原本浪漫的畫面，他卻在拍攝現場玩得不亦樂乎，竟然還開腿大跳舞。

抒情新歌《唱不完的副歌》MV以穿越時空的多場感情戲串接，演出情侶分手後糾結、執著，直至釋懷放手。MV安排一位美女大提琴手與信對戲，工作人員發現女主角對戲時一直不直視信的眼睛，以為她害羞，沒想到一問之下原來是因為信太高，仰頭仰到極限才能對到眼。不僅如此，人高馬大的信在一次轉身奔跑的橋段時，竟然差點撞上吊燈，笑翻現場工作人員。

▲美女大提琴手和信對戲時，竟然因身高差無法直視他的眼睛。（圖／華研提供，2017.01.23）

一幕浪漫劇情，信要躺著牽女主角的手，沒想到信無厘頭地開始模仿起韓國知名健身女教練「鄭多燕」側抬腿，遭虧不解風情。另外信也對片場中的拍攝道具彈珠台產生高度興趣，想把它帶回家供朋友來家裡作客時消遣，沒想到他拿硬幣投入想測試時竟無法運作，讓他露出大男孩般失望神情。好不容易順利啟動後，讓信整個玩心大起。後來又突發奇想要模仿以前《趁我》MV中的女主角賴琳恩火辣鋼管舞M字腿，就在拍攝現場開腿熱舞大解放，讓眾人看傻了眼。事後信「回魂」才害羞要大家趕緊忘記這一幕。

《唱不完的副歌》由信包辦詞曲創作以及擔綱製作人，靈感來自從前與朋友相聚歡唱，失戀的朋友點了一堆悲歌邊哭邊唱，信希望這首歌可以讓他們盡快熬過情傷，早日唱完「失戀的副歌」。MV將在1月26日晚間八點於華研官方YouTube頻道首播。另外，5月20日即將在台北小巨蛋舉行的信「GentleMonster」巡迴演唱會，門票將在2月1日中午十二點於全省ibon系統開賣。

▲信一副搖滾酷樣，沒想到卻十分搞笑無厘頭。（圖／華研提供，2017.01.23）